Det kommer frem i en dom fra Nordmøre tingrett.

Voldtekten skjedde i mai i 2018. Mannen tok da tak i armen til fornærmede og dro kvinnen inn på et toalett, før han låste døren og utførte voldtekten.

Det var VG som omtalte dommen først.

Da saken var oppe for retten i desember erkjente tiltalte seg ikke skyldig etter tiltalen.

Mannen i 20-årene ble også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen.

Kvinnens bistandsadvokat Erik Rolfsen sier at hans klient er lettet over at det foreligger en dom.

– Både hendelsen og rettssaken har vært en belastning for henne. Samtidig er vi klar og forberedt på at det blir en anke, sier han til TV 2.

Mannens forsvarer Steinar Wiik Sørensen opplyser til VG at dommen vil bli anket. TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Sørensen, uten hell.

Saken oppdateres!