– Det var egentlig ikke helt planen, sier Ayna med et smil til God morgen Norge.

Hun er en av de yngste medisinstudentene ved Universitetet i Oslo noen gang. Hvis hun fullfører studiet på normert tid, er hun ferdig utdannet lege som 23-åring.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Hoppet over et år

Ayna begynte på barneskolen litt tidligere enn det som er normalt, fordi hun gikk på internasjonal skole. I tillegg hoppet hun over det første året på videregående.

Dermed kunne hun søke seg til et av landets vanskeligste studier som 17-åring.

– Jeg hadde litt over 6,2 i snitt. Jeg tror det handler mer om hardt arbeid enn å være smart. Man må kunne forstå ting, jobbe hardt og balansere tiden, forklarer Ayna.

TIDLIG KRØKES: Ayna har vært interessert i kroppen fra hun var barn. Foto: privat.

Travel hverdag

17-åringen var aldri inne på tanken om å ta et friår etter videregående.

– Drømmen min var på en måte å slappe av på medisinstudiet. Det er ikke et veldig avslappende studium, men hvis man gjør noe man koser seg med, så kan det være greit å begynne rett på, utdyper den unge studenten.

– Jeg har hørt at medisinstudiet er ganske hardt, men det går bra foreløpig. Men jeg har jo bare gått et halvt år, fortsetter hun.

Det blir ikke utpreget mye søvn på 17-åringen, for på siden av legestudiet spiller hun både fiolin og piano, og driver med politikk.

Stolt familie

Med så mange jern i ilden i så ung alder, er det ikke rart at familien er stolt av Ayna. Bestemoren ble spesielt begeistret da hun fikk vite at Ayna hadde kommet inn på medisin.

– Da dro hun for å kjøpe et smykke med et stetoskop på til meg, så hun ble veldig glad, sier Ayna.

STOLTE: Familien til Ayna er veldig stolt av henne. Foto: Privat

– Hvorfor har du lyst til å bli lege?

– For det første er det veldig spennende. Og så har jeg lyst til å gjøre noe som hjelper folk. Det er mange yrker som handler om å hjelpe folk, men med legestudiet føler jeg at jeg kan kombinere det realfaglige med det menneskelige.

Selv om Ayna er et par år yngre enn de andre som studerer medisin, byr ikke det på nevneverdige problemer for 17-åringen.

– Jeg tror folk blir litt overrasket i starten, men så går det over. Det var jo litt det samme da jeg begynte i rett i andre klasse på videregående. Da var jeg jo to år yngre enn alle andre, men etter hvert ble det helt normalt, forklarer hun.