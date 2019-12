Sier han var alene om drapet: – Det var ikke meningen

– Det var aldri meningen at dette skulle skje.

Det sa den 23 år gamle mannen til TV 2 kort tid etter at han fikk beskjed om at han nå blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I to uker skal han sitte helt isolert.

Pressen fikk være til stede under fengslingsmøtet i Stavanger tingrett, men ble ilagt et forbud om å referere hva som kom frem.

Etter rettsmøtet lot 23-åringens forsvarer, advokat Knut Lerum, seg intervjue.

– Han har til en viss grad erkjent de faktiske forholdene, men han erkjenner ikke straffskyld. Jeg vil ikke utdype dette ytterligere nå.

– IKKE MENINGEN: Den drapssiktede 23-åringen sier at det ikke var meningen at dette skulle skje. Mannen er straffedømt en rekke ganger tidligere. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Drar til åstedet

Ifølge Lerum erkjenner siktede at han var alene om å begå drapet.

Torsdag ettermiddag skal politiet ta med seg 23-åringen til Jæren for å gjennomføre en rekonstruksjon av bevegelsene sine forut for drapet.

De senere årene har den nå drapssiktede mannen sittet i fengsel. Han ble, etter det TV 2 forstår, straffedømt første gang i 2013. Da var han 17 år gammel. Mannen ble da dømt for skadeverk.

I 2016 fikk han en dom på halvannet års fengsel etter å ha begått en hel rekke innbrudd der han tok med seg flere verdigjenstander. I tillegg ble han dømt for å ha forsøkt å stjele flere biler og for å ha lyktes med å stjele en lastebil.

I forbindelse med innbruddene gjorde han stor skade på flere bygninger. For dette ble han gjort erstatningspliktig for over en million kroner.

FUNNSTED: Mandag ettermiddag fant turgåere likene av den 44 år gamle mannen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Mishandlet menn

Like før jul i 2017 ble 23-åringen dømt på nytt. Ifølge dommen tok han seg inn i en leilighet og mishandlet en mann sammen med flere andre. Ved et annet tilfelle tok den samme gjengen seg inn i en annen bolig i Rogaland.

Der inne ble to personer mishandlet, blant annet med et støvsugerør. De forsøkte å tvinge et av ofrene til å overføre dem penger via nettbank.

I fjor ble 23-åringen dømt igjen etter å ha blitt funnet skyldig i å ha begått flere innbrudd.

Etter det TV 2 får opplyst er det bare kort tid siden han ble løslatt fra soning.

Nå risikerer mannen en lang fengselsstraff dersom han blir tiltalt og domfelt for drap.

DUMPET BILEN: Avdødes bil ble dumpet et lite stykke fra åstedet. Her blir kjøretøyet hevet. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Politiet: Derfor ble bilen dumpet

Det var på mandag denne uken at turgåere fant en død mann på Rægestranden i Sola kommune utenfor Stavanger. Den avdøde 44-åringen hadde vært savnet etter at han ikke møtte opp på jobb samme morgen.

Familien til avdøde har fått oppnevnt Kjersti Jæger som bistandsadvokat. Hun sier til TV 2 at det nå er viktig for dem at saken blir oppklart og at de har fått god informasjon underveis av politiet.