Dagen etter at nedrykket til Obos-ligaen var det dyster stemning på Åråsen. Og etter to uker som potensiell redningsmann for Lillestrøm er Tom Nordlie arbeidsledig. Foreløpig.

– Min kontrakt går ut i dag. Så får klubben gjøre sine evalueringer, sier Nordlie til TV 2 og fortsetter:

– Hvis de spør meg om jeg vil være med videre skal jeg ta en vurdering på det, og jeg hadde nok vært interessert i å være med å bygge opp Lillestrøm på nytt igjen.

Etter to kvalifiseringskamper mot Start ser Nordlie potensialet i laget og mener Lillestrøm fremsto på et toppnivå i 75 av 90 minutter onsdag kveld.

– Vi har egentlig taklet kvalikkampene ok, men det var fem minutter hvor vi frøs til is og da ble det avgjort. Det er vel noe av det sykeste jeg har opplevd i hele mitt liv, understreker Nordlie.

– Hjelper ikke å være selvmedlidende

Torsdag møttes Lillestrøm en siste gang før i hvert fall spillerne tar juleferie frem til 6. januar. Dagen etter nedrykket ble det holdt et klubbmøte der blant annet Nordlie og Frode Kippe kom med sine tanker.

– Jeg tok litt ordet om hvordan jeg har opplevd disse to ukene her. Og hvor viktig det er og på en måte akseptere situasjonen, og begynne å tenke på hvordan man skal reise seg. Det hjelper ikke å være selvmedlidende, bitter eller noe som helst. Det er viktig, sier Nordlie.

– Det er de som holder med Lillestrøm og de rundt som bryr seg om dette. Resten av landet tror jeg ikke bryr seg så mye, fortsetter han med et lite smil før han påpeker følgende:

– Jeg tror ikke man skal gå og vente på noe medholdsstryk og medlidenhet.

– Sitter godt i ennå

Nedrykket ble det siste Frode Kippe opplevde på fotballbanen etter 20 år i Lillestrøm. Han synes det var godt og møtes torsdag, men innrømmer at det har vært en tung dag på Åråsen.

– Vi fikk pratet litt, tenkt litt og samlet oss litt. Tror det var greit etter gårsdagen. Mange inntrykk og mange som var sterkt preget, og det er fortsatt det. Det sitter godt i ennå. En blytung kveld i går, en tung dag i dag. Samtidig så er vi der vi er, sier Kippe og legger til:



– Vi får ikke gjort noe med det. Vi har rykket ned og vi kan ikke ligge der for lenge. Vi er nødt til å prøve å snu det. Og vi skal opp og frem, og det må vi prøve å gjøre fortest mulig. Selvfølgelig tungt i dag, men vi er nødt til å jobbe videre. Vi er nødt til det.