Denne uken hadde Mercedes hel-digital premiere på andre generasjon av kompakt-SUVen GLA.

Den kommer blant annet som ladbar hybrid, en modell som kan bli svært attraktiv i det norske markedet.

Underveis i presentasjonen kom det også en opplysning som er svært interessant for Norge. Mercedes-sjef Ola Källenius bekreftet nemlig at Mercedes også skal komme med det som langt på vei blir en elektrisk versjon av GLA. Nemlig en bil som skal hete EQA.

Denne vil da gå inn i modellutvalget til Mercedes under dagens EQC. Denne bygger på SUV-en GLC og er størrelsesmessig i klassen for familie-SUVer.

Spionbilder

At det skal komme en EQA er for øvrig ingen overraskelse. Vi i Broom så konseptbilen første gang på bilutstillingen i Frankfurt i 2017. Men da ble den vist som en tredørs kombi, og mer direkte en elektrisk utgave av A-Klasse.

Underveis har det gått rykter om at Mercedes hadde endret dette til at EQA skulle bli en kompakt SUV. Det har også dukket opp spionbilder av bilen, tatt både langt nord i Sverige og i Tyskland, som klart viste at den ville bli høyreist.

Overgangen fra kombi til SUV gir mening på flere plan. For det første er markedet for kompakte SUV-er nå det som vokser mest verden over. Denne biltypen er hot og tiltrekker seg mange kunder som i dag kjører større biler. Det er også generelt høyere avanse på disse modellene.

Slik ser kommende EQA ut når vi går tettere inn på bildet av den. Her er det ikke vanskelig å se at den langt på vei blir en elektrisk utgave av GLA.

270 hestekrefter

Dessuten er det enklere å få inn batterier i en høyreist bil, i og med at batteripakken ligger lavt i bilen.

Konseptversjonen ble vist med en batteripakke 60 kWh, og rekkevidde på 400 kilometer.

Bilen har to elmotorer plassert på hver sin aksling, noe som betyr permanent firehjulsdrift. Samlet effekt er 270 hk, mens dreiemomentet er på 500 Nm. Det kombinert med firehjulstrekk skal sørge for at 0-100 km/t er unnagjort på rundt 5 sekunder.

Slik ser konseptversjonen av EQA ut, den ble vist første gang i 2017.

Kommer i 2020

En annen liten detalj hos EQA, er at bilen er utstyrt med en virtuell grill. Den endrer nemlig utseende avhengig av hvilken modus du kjører i. I "Sport” viser grillen en flammende vinge, mens man i "Sport Plus" får den aggressive Panamericana-grillen kjent fra AMG GT R.

Storbror EQC har fått en svært positiv mottagelse i Norge. Men utleveringen av biler i år står ikke i forhold til hvor mange som faktisk har bestilt den. Derfor blir 2020 året vi for alvor vil få se mange eksemplarer av EQC på norske veier.

EQA skal altså komme på markedet i 2020. Noe mer enn det vet vi foreløpig ikke, hverken om selve lanseringen av bilen eller når de første eksemplarene kommer ut på markedet.

EQC ble lansert i Norge tidligere i år. Men mange av kundene må vente til neste år før de får bilen sin.

