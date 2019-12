Dagen etter at Nav-skandalen ble kjent, 29. oktober, fikk internrevisjonen i Nav i oppdrag å granske hva som skjedde i Nav i forbindelse med EØS-forordningen som trådte i kraft i 2012.

De skulle også granske hva som skjedde etter kjennelsene i Trygderetten i 2017 og fram til slutten av oktober 2019, da saken ble kjent.

Torsdag ettermiddag holdes det en pressekonferanse om saken, der Nav skal orientere om funnene fra internrevisjonen.

Internrevisjonen ble ferdigsluttet onsdag kveld.

– Det er flere årsaker til at ting tar tid etter kjennelsen i Trygderetten i 2017. Det er mange grunner til dette, blant annet sykefravær, sier internrevisor Terje Klepp.

Tre årsaker

Etter et brev fra departementet i mars 2019, ble det utarbeidet nye retningslinjer. Det ble i dette arbeidet klart at kunnskapen om EØS-regelverket var for dårlig i etaten.

30. august ble departementet orientert om feil rettsanvendelse.

– Oppsummert kan vi trygt si at det ikke er en enkelt årsak til at ting har gått så galt. De viktigste årsakene mener jeg er; mangelfull kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, internt og eksternt, sier Klepp.

Oversettelse fra dansk

I fremleggingen kom det også fram at Nav i 2009 spurte det da Ap-styrte departementet hvordan de nye EØS-reglene skulle tolkes. Dette ville de ikke gi.

– I 2009 ba Nav departementet om hjelp i prosessen med å innføre den nye forordningen, fordi det er forvirring rundt disse begrepene. Da sier departementet til Nav at det ikke bør være behov for flere møter, sier Klepp.

Klepp mener også at en oversettelse av den danske versjonen av EUs trygdeforordninger som ble implementert i 2012, kan være en grunn til feilen.

I den danske versjonen er opphold blitt definert som midlertidig bosted.

– Dette kan være muligheten til at Nav feiltolket reglene, sier Klepp.

Beklaget

Også Nav-direktør Sigrun Vågeng snakket under pressekonferansen.

– Dette skulle ikke skjedd, her har vi i Nav ikke gjort jobben vår, sier Sigrun Vågeng.

– Det er mer enn beklagelig at dette ikke ble oppdaget tidligere. De viktigste punktene jeg tar med meg fra internrevisjonens rapport er disse; at vi har vært for dårlige på EØS-rettens betydning, vi har ikke hatt nødvendig fremdrift og avklaring når det har blitt stilt spørsmålstegn ved praksis og vi har ikke hatt god nok samhandling med andre instanser, sier Vågeng.