Torsdag publiserte forretnings- og finanstidsskriftet Forbes en liste over verdens mektigste kvinner i 2019.

Statsminister Erna Solberg har kapret 45. plass på lista. Forbes beskriver henne som «Norges svar på Angela Merkel».

Å bli sammenlignet med Merkel er imidlertid ikke dårlig, da den tyske forbundskansleren topper listen over verdens mektigste kvinner - noe hun også gjorde ved Forbes forrige kåring.

Se listen nederst i saken!

Banksjef på topp

Andreplass på lista går til franske Christine Lagarde som er sjef i den europeiske sentralbanken.

På tredjeplass finner man amerikanske Nancy Pelosi som er politiker for Det demokratiske parti.

Pelosi har bidratt til å skape trøbbel for Donald Trump det siste året og kunngjorde blant annet at Representantenes hus kom til å innlede riksrettssak mot den sittende presidenten.

Blant politikere, kongelige og artister finner man også Oprah Winfrey. Tross at hun har lagt talkshow-karrieren på hylla befinner hun seg fortsatt på en 20. plass på Forbes-kåringen.

Dronning Elizabeth II ligger tyve plasseringer under Winfrey og har dermed landet en 40. plass.

Ivanka Trump, forretningskvinne og datter av Donald Trump, er rangert som nummer 42. på listen.

Rihanna (61. plass) ligger kun få plasser over Beyoncé Knowles (66. plass). Bransjekollega Taylor Swift må til gjengjeld ta til takke med en 71. plass, men kan likevel glise hele veien til banken som den artisten med best inntekt i 2019.

Yngstemann på lista

Sistemann, og yngstemann, på topp 100-lista er den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16). For ett år siden begynte hun å skulke skolen for å streike for klimaet - siden har hun ledet verdens største klimastreik og flere ganger vært i klinsjer med verdensledere.

Onsdag ble Thunberg kåret til årets person av Time Magazine.

Som svar på en tweet som gratulerer Thunberg med tittelen som årets person, svarer Trump:

«Så latterlig. Greta må jobbe med sinnemestrings-problemet sitt, og så se en god gammeldags film med en venn! Slapp, Greta, slapp av!».