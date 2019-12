Bekrefter Haaland-samtaler i Tyskland

Borussia Dortmund og RB Leipzig har vært vurdert som de mest aktuelle stoppestedene i Bundesliga. Dortmund har et sterkt renommé som utviklingsarena for noen av Europas mest talentfulle spillere og har en utrolig ramme rundt hjemmekampene som appellerer til både Erling selv og hans nærmeste rådgivere. RB Leipzig er en del av det samme konsernet som RB Salzburg, og far og sønn har vært svært imponerte over den oppfølgingen de har fått fra Red Bull på alle plan siden overgangen fra Molde.

Haaland er svært nysgjerrig på alle grep - vitenskapelige, teknologiske, fysiologiske og psykologiske - som kan gjøre han til en stadig bedre spiller, og sportssatsingen til Red Bull passer som hånd i hanske til hans ambisjoner og ærgjerrighet.

Utenfor Bundesliga er Manchester United det mest aktuelle alternativet for Haaland. Solskjærs posisjon har styrket seg betraktelig den siste uken og med noen flere gode resultater fremover er det mulig å se nordmøringen som en stadig mer langsiktig manager-løsning på Old Trafford, noe som vil virke beroligende på Haalands bekymringer for om en Solskjær exit rett etter en overgang fra Østerrike vil slå uheldig ut for 19-åringen.

Manchester United har økonomiske muskler Bundesliga-klubbene ikke kan matche, så nyheten rundt Haalands rundtur i Tyskland med superagenten Mino Raiola kan sette fart i seddelpressen på Old Trafford. Solskjær tok Haaland under vingene i Molde og Jim Solbakken har også et nært forhold til Alfie Haaland, så United er i en god posisjon om de ønsker å slå til.