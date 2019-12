Dette driver «Hotel Cæsar»-stjernene med i dag: – Holder meg helst bak kamera

«Hotel Cæsar» er den såpeoperaen i Skandinavia som har gått lengst på TV.

Serien ble først sendt i 1998 på TV 2, og siste episode kom i 2017.

I videoen øverst i saken, kan du se noen av de mest omtalte scenene fra serien.

Fortsatt TV-aktuell

Ifølge IMDB er det produsert 3 123 episoder av TV 2-serien.

På listen over de ti personene med flest episoder i serien, er Anette Hoff i ensom majestet. Hun var med i godt over 1 900 episoder.

Hun er fortsatt aktiv som skuespiller, og var sist å se i Netflix-serien «Hjem Til Jul». Serien har høstet svært gode kritikker i både inn- og utland, og sammenlignes med Helen Fieldings mest kjente bok- og filmkarakter, Bridget Jones.

Anette Hoff - Juni Anker-Hansen (1,974 episoder, 1998-2017) Kim Kolstad - Jens August Anker-Hansen (1,600 episoder, 1998-2013) Sossen Krohg - Astrid Anker-Hansen (1,440 episoder, 1998-2010) Tom Eddie Brudvik - Svein Krogstad (1,236 episoder, 1999-2010) Rudy Claes - Eva Rosenkrantz (1,097 episoder, 2004-2017) Elin Sogn - Julie Anker-Hansen (1,003 episoder, 2000-2013) Ingrid J. Nordby - Benedicte Brubak (945 episoder, 2000-2007) Karl Sundby - Åge Nygård (898 episoder, 1998-2010) Nikis Theophilakis - Pelle Krogstad (890 episoder, 2006-2017) Kim-Daniel Sannes - Storm Liland Anker-Hansen (825 episoder, 2006-2017)

Under henne på listen over personer med flest episoder, finner vi Kim Kolstad. Han har de siste årene jobbet med nettsiden lesstrash.no. Dette er et selskap som produserer miljøvennlige produkter, som bærenett og sugerør av hvete.

Dødsfall

Tredjemann på listen, Sossen Krohg, døde i 2016. Hun ble 92 år gammel.

Tom Eddie Brudvik, kjent som Svein Krogstad i TV-serien, har rukket å bli 59 år gammel. Romerikets Blad kunne i 2013 avsløre at han begynt i ny jobb på Oslo lufthavn. Jobben innebar blant annet å lose ambulanser ved ulykker. TV 2 har kontaktet Brudvik, men han har ikke svart på om han fortsatt jobber ved flyplassen.

Rudy Claes jobber for Det norske mikroteateret. Dette er en teaterform der publikum er tettere på handlingene og karakterene. De flytter teaterscenen inn i vanlige stuer.