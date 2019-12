Marie Fredrikssons (61) management og familie har satt opp en minnesplass utenfor musikkstudioet hvor Roxette spilte inn flere av de største låtene sine, melder Aftonbladet.

Minnesplassen har blitt pyntet med lys, fakler og blomster rundt et bilde av den folkekjære artisten. Familien og managementet oppfordrer imidlertid fansen til heller å donere penger til kreftforskning i stedet for å sende blomster.

– I stedet for blomster ber familien om å tenke på Cancerfonden, skriver Fredrikssons management på Roxettes Facebook-side.

Marie Fredriksson ble diagnostisert med hjernekreft i 2002, men tre år senere ble hun friskmeldt. Roxette la senere ut på en verdensturné i 2009. De siste årene har imidlertid Fredriksson trukket seg tilbake fra rampelyset grunnet ettervirkninger av den alvorlige sykdommen.

Roxette, som bestod av Marie Fredriksson og Per Gessle, ble dannet i 1986 og spilte sin siste konsert i 2016.

Popduoen opplevde en enorm suksess på 90-tallet da Roxette solgte 75 millioner plater verden over. De er kjent for klassikere som «It must have been love», «The Look», «Joyride» og «Listen to your heart» for å nevne noen. De toppet amerikanske Billboard fire ganger og hadde 19 låter inne på den britiske topp 40-listen.

Familien til den svenske artisten planlegger en mindre begravelse med kun den nærmeste familien. Marie Fredriksson etterlater seg mann og to barn.