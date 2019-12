Tidligere i høst gikk MG ut med konkrete planer om å etablere seg i det norske markedet i månedsskiftet september/oktober. Slik gikk det imidlertid ikke.

En annonsert avtale med importøren av Jaguar Land Rover til Norge, ble trukket tilbake. Og den siste tiden har det vært helt uvisst når – eller om – MG ville komme til Norge med elbilen ZS EV.

Men i dag kom meldingen som forandrer på dette. MG bekrefter nemlig nå at de har gjort avtale med en norsk partner. Nyheten sprakk først på bransje-nettstedet BilNytt.no.

Norwegian Mobility Group, et selskap i Gill Gruppen som i dag blant annet importerer Subaru og SssangYong til Norge, blir distribusjonspartneren som skal ta MG ZS til Norge.

Gunstig startpris

Kundene slipper å vente lenge: Allerede fra januar 2020 vil bilen være tilgjengelig her til lands i to utgaver, Comfort og Luxury.

Comfort-modellen har startpris på svært gunstige 229 990 kroner, mens Luxury starter på kr 249.990,-.

MG satser på nettløsning og fysiske prøvekjøringssentre rundt om i landet. I de største byene og på Gardermoen vil det dessuten være fysiske Brand Stores, der bilen står utstilt, med mulighet for å prøvekjøre og bestille.

MG ZS-eiere vil få tilgang til flere service- og vedlikeholdssentre. Gill Gruppens største forhandler, Birger N. Haug, er allerede plukket ut som ett av prøvekjøringssentrene.

Den klassiske bilen sto lagret i 41 år

ZS er en kompakt SUV/crossover, med lengde på 4,3 meter.

Rekkevidde på 263 kilometer

Vi i Broom fikk det første møtet med MG ZS EV i september, da var vi invitert til den første presentasjonen av bilen, i Belgia.

MG har siden 2007 vært eid av SAIC, som er Kinas største bilprodusent og og en betydelig aktør i verdenssammenheng. I fjor produserte de over 7 millioner biler. De langt fleste av disse ble solgt hjemme i Kina, men SAIC har ambisjoner ut over hjemlandet.

MG har også vært importert til Norge i flere runder tidligere. Men da Rover-konsernet gikk konkurs i 2005, forsvant de med i dragsuget.

Noen fakta om ZS EV: Rekkevidden er på 263 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Den kan naturligvis hurtiglades og tar imot inntil 85 kW med strøm.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

Interiøret har ingen ting å skamme seg over, sett i forhold til prislappen. Bilene som kommer til Norge har naturligvis rattet på "riktig" side.

Topp 20 i Norge?

Karosserimessig snakker vi kompakt SUV. ZS er 4,31 meter lang. MG har i forkant lovet at den skal være klassens mest rommelige bil. Det inkluderer bagasjerom på 470 liter. Det er veldig bra til denne biltypen å være. Her er det tydelig at MG ikke bare har bygget om en fossil bil. ZS har vært utviklet med elektrisk drivlinje helt fra starten av.

Ambisjonene for salget er det ikke noe å si på. Jan Kåre Holmedal som er daglig leder i Norwegian Mobility Group sier til BilNytt.no at de skal selge 2.000 eksemplarer av ZS EV i 2020.

Klarer de det, kan MG gå fra null – til å bli et av Norges 20 mest solgte bilmerker her til lands neste år.

Vi har prøvekjørt ZS EV – les mer om hva vi synes om den her

Se video av MG ZS EV under: