Denne ribba bør du velge

– Du trenger fettet for å lure munnen til å tro at det er saftig, sier Lillebø.

Slik er testen gjennomført

Ribbene er tilfeldig utvalgt og kjøpt inn den første uka i desember. Prisene kan ha endret seg noe siden da. Tre av ribbene er kjøpt ferske/opptinet (Røhr gård, Jæren smak og Coop sine), resten er kjøpt frosne.

Alle ribbene er tilberedt så likt som mulig på Nedre Foss Gård, som har ribbe på menyen før jul og derfor god erfaring med ribbe.

Ingen i testpanelet har visst hvilke ribber som var med i testen, eller at det er stort prisspenn på ribbene. Disse opplysningene har de fått etter at smakingen og karaktersettingen var gjennomført. Bitene som har blitt servert har vært fra delen som tilsvarer tynnribbe, da noen av ribbene i testen har vært familieribber.

Best i test

Det er de nest dyreste ribbene i testen som kommer best ut. Både økologisk familieribbe fra Grøstad og tynnribbe fra Jæren smak får terningkast fem. Men det er Grøstad dommerne liker aller best.

– Det her er et helt sinnssykt stykke kjøtt altså, sier Lillebø.

Grøstad økologiske familieribbe (fryst). Pris: 159,- pr kg

Terningkast 5

BEST I TEST: Ribba fra Grøstad er økologisk og den med desidert best smak i følge panelet.

Lukter godt. Har mye kraftigere lukt enn de andre ribbene i testen. Har også masse fett og er svært saftig. Panelet mener kjøttet har nydelig konsistens og er suveren på smak. Eneste grunnen til at den ikke kommer opp på seksern er at svoren ikke er sprø nok, men det tror de er mulig å oppnå med litt mer kjærlighet i stekeprosessen.

Jæren smak tynnribbe (fra ferskvaredisken på Meny), Pris: 169,- pr kilo

Terningkast 5

NUMMER 2: Ribba fra Jæren smak ble faktisk litt for saftig.

Ribba har godt med fett, smelter i munnen og beskrives som saftig, mør og med sprø svor. Det som trekker litt ned er at ribba nesten er for saftig, slik at konsistensen blir litt for myk. Panelet savner litt mer motstand i kjøttet, men svoren er perfekt.

Røhr gård, utegående Hampshire (kjøpt hos Annis pølsemakeri i Oslo) Pris: 249,- pr kilo

Terningkast 4

Ribba fra Røhr gård markedsføres som ribbe av Hamshire gris, som har fått både epler og urter å spise. Den er god, men skiller seg ikke noe spesielt ut på smak ifølge panelet. Den har litt lite fett og blir derfor litt tørr. Smaken på kjøttet er veldig god, men panelet smaker ikke at grisen er foret på epler.

Gilde ribbe m/rutet svor (fryst), Pris: 88,- pr kilo

Terningkast 4

RIMELIG OG GOD: Ribba fra Gilde er blant de rimeligste, men scorer likevel bra på smak.

Ribba fra Gilde er mye saftigere enn mange av de andre og har god mengde kjøtt og fett. Smaken på kjøttet er også god. Panelet mener imidlertid at fettet er på feil plass, og at det er lite fett på toppen. Svoret blir dermed for hardt.

– Nå er vi sære på det, skal fortelle grisen hvor den skal legge på seg til og med, smiler Lillebø.

Coop tynnribbe (fersk) Pris: 109,90,- pr kilo

Terningkast 3

RAR SMAK: Svoret på ribba fra Coop trekker ned.

Helt OK, men en rar og litt gammel smak på svoret. Saftig og godt fett, men det kunne godt vært mer av det.

– Smaken er god og den er saftig, det er bare svoren som smaker interessant, sier Hagen.

– Det er noe litt gummiaktig over det svoret her, sier Strætkvern.

Prima Tynnribbe, Rema 1000 (fryst) Pris: 54,90,- pr kilo

Terningkast 3

KJEDELIG: En kjedelig ribbe ifølge panelet, som ikke smaker spesielt godt.

Panelet syns ribba er litt kjedelig. Den er ikke god, men heller ikke vond. Den har litt for lite kjøtt og blir derfor litt tørr. Svoren er slapp og seig.

Firstprice tynnribbe (fryst) Pris: 54,90,- pr kilo

Terningkast 2

TAPEREN: En av de billigste i testen.

Ribben fra Firstprice lukter og smaker litt gammelt, ifølge panelet. Ellers er den helt OK, men har for lite fett og slapp svor. Også her beskrives smaken som kjedelig.

– Altså svoret mitt, det var ikke veldig sprøtt. Det var veldig seigt og tok lang tid å tygge om, sier Hagen.