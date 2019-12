– Jeg har fått en énstavelsesbeskjed om at de er løs. Nå jobber de på harde møkka for å benytte seg av det og prøve å komme videre ut i råken syd for dem, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2 klokken 12.40.

Polfarerne Børge Ousland og Mike Horn kom fram til ishavsskuta «Lance» natt til søndag etter å ha brukt 87 dager på å krysse Polhavet på ski.

Reisen videre har blitt hindret av værforholdene i Arktis. «Lance» har nemlig vært frosset fast i isen, uten mulighet til å gå videre mot Svalbard eller mot fastlandet.

Ventet på værskifte

Mannskapet har ventet på at vær og vind skulle hjelpe skipet løs. Torsdag har det vært sterk vind og høyere temperatur i området.

Torsdag ettermiddag var skipet altså kommet løs, men det var fortsatt fare for at det kunne sette seg fast igjen.

– Masse folk løper rundt på isen for å holde skipet i gang, sier Ebbesen.

Ifølge VG, som har en reporter om bord «Lance», ligger skipet i et lite basseng av sort vann omgitt av is på alle kanter. Selv om skipet er løs fra isen, ligger det i prinsippet fortsatt fast så lenge det ikke er en råk til åpent farvann.

Nesten fri for mat

Bengt Rotmo og Aleksander Gamme var med «Lance» og gikk på ski fra skipet for å møte polfarerne. De fire møttes og gikk sammen tilbake til skipet. Ousland og Horn var da i ferd med å gå tomme for mat og brensel.

Tidlig lørdag kveld kunne mannskapet om bord se hodelykten til polfarene et stykke ut på isen.