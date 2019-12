Besatt av å fjerne Trump

Når demokratene nå er i ferd med å stille USAs 45. president for riksrett, er dette et av republikanernes sterkeste kort. Under justiskomiteens riksrettsdebatt onsdag banket det ene republikanske komitémedlemmet etter det andre inn dette enkle budskapet: Demokratene har vært besatt av å få fjernet Donald Trump helt siden Hillary Clinton tapte presidentvalget i 2016.

USA er splittet

Flere forslag om å stille Trump for riksrett har havarert. Helt siden han ble president, har han vært under etterforskning. Hele hans første presidentperiode har vært totalt dominert av en stadig større splittelse i det amerikanske folket. Mellom de som støtter Donald Trump, og de som ikke kan fordra ham.

Riksrettsdebatten kan gi en slags forsmak på hvordan republikanerne skal forsvare presidentens handlinger når en riksrettssak mot Donald Trump etter alt å dømme starter i januar. Ikke alle republikanerne benekter at militær bistand ble holdt tilbake fra Ukraina eller at presidenten ba Ukrainas president om å annonsere at Trumps sterkeste politiske motstander, Joe Biden, skulle etterforskes. Selv om ingen bevis for at Biden har gjort noe galt er lagt frem.

Vitnemålene har vært klare. I tillegg har presidentens stabssjef innrømmet at man ba ukrainerne om en gjenytelse. Presidenten har offentlig gått ut og bedt Ukraina, Kina og flere andre land etterforske Biden, selv om det er ulovlig å få hjelp av utenlandske stater for å sikre seg en valgseier. Han har litt erfaring med dette. Som presidentkandidat i 2016 oppfordret han Russland til å blande seg inn i den amerikanske valgkampen.

Alvorlig tiltale



Donald Trump tiltales for maktmisbruk ved at han har brukt sin stilling for å presse en annen nasjon til å hjelpe ham med å sikre seg gjenvalg. Dette gjorde han ved å holde tilbake militær bistand til Ukraina. Han tiltales for å ha forsøkt å motarbeide kongressen ved at han ikke har samarbeidet med en pågående etterforskning. Donald Trump har gitt sine medarbeidere beskjed om at de ikke skal vitne, han har nektet å utlevere dokumenter og han har forsøkt å påvirke vitner.

Forsvarsstrategien til Trump selv, og republikanerne, ser ut til å være å nekte for at det han har gjort er galt. At det ikke var slike handlinger grunnlovsfedrene hadde i tankene da de beskrev hvordan en president kunne fjernes fra makten. Og de vil banke inn budskap som Trump-velgerne liker. De vil snakke om en knallgod økonomi, rekordlav arbeidsledighet, om at presidenten hadde mot til å trekke seg fra Iranavtalen og handelsavtaler han mener var for dårlige for USA. Hvorfor skal man sette alt dette på spill bare fordi demokratene ikke klarer å komme seg over et valgnederlag? vil de spørre.