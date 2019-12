– Vi er lei. Det er bare Brexit, Brexit og Brexit!

Det er stille i gatene i Bishop Auckland. Svært stille. Faktisk er det knapt et menneske å se noe sted.

Mellom falleferdige bygninger og stengte butikklokaler ligger Sam Zair´s kafé. Kaféen har vært i familiens eie siden 1898, siden Sams tippoldemor innvandret fra Italia for å gi familien en bedre framtid.

Sam speider etter kunder, men det er ingen i sikte.

– Det er tøft å drive business i sentrum. De siste årene har vært vanskelige, forteller Sam.

Nord-England i fokus

Bishop Auckland ligger i Nord-England. Når valglokalene stenger i kveld vil denne delen av Storbritannia være ett av områdene alles øyne vil være rettet mot.

Her ligger flere såkalte marginale seter. Valgkretser som ble vunnet med knapp margin ved valget i 2017. Dette er normalt sett en Labour-bastion, men dette er et område hvor folk stemte for Brexit. Det har gjort disse setene i Nord-England til et av hovedmålene for de konservative. I Bishop Auckland står 80 år med Labour-hegemoni for fall. Prognosene viser at Bishop Auckland ligger an til å velge en konservativ kandidat. Det vil i så fall være for aller første gang.

Lei av Brexit

Lesley og Sam mener det er på tide å bli ferdig med Brexit.

Sam og kona Lesley er blant dem som vil stemme på den konservative statsministeren Boris Johnson. I likhet med mange andre briter er det Brexit som er den viktigste saken for dem.

– Vi må bli ferdige med det. Vi må komme oss videre. Landet har så mange utfordringer, men så lenge Brexit-spørsmålet ikke er avklart så står Storbritannia på stedet hvil, sier Sam.

Lesley forteller at folk begynner å bli slitne av det som nærmest føles som en evigvarende Brexit-prosess. Tilliten til politikerne begynner å bli tynnslitt.

– Folk er lei av å høre om Brexit. Når man slår på nyhetene, uansett om det er sent eller tidlig, så er det bare en ting man hører om, og det er Brexit, forteller hun.

Håper på bedre tider

Nord-England beskrives ofte som rustbeltet. Før i tiden sørget kullgruver, stålverk og skipsverft for rikelig med arbeidsplasser. De siste tiårene har gruvene gått tomme samtidig som industrien gradvis har blitt bygget ned. Mange arbeidsplasser har forsvunnet fra regionen.

Flere områder i nord har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet. Folk som stemte for Brexit håper at den britiske økonomien blir bedre hvis landet forlater EU, og at dette også vil komme Nord-England til gode.