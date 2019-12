Kokk oppgitt over gjesters «allergier»: – Plutselig kan de spise panna cotta til dessert

Trondheimskokken Inge Johnsen (50) ved Lian restaurant er travelt opptatt i julesesongen, men er forundret over at så mange nordmenn tilsynelatende sliter med matallergi.

– Det endrer seg fra år til år. I 2016 var det mange henvendelser om glutenallergi, i 2017 var det laktoseallergi og i fjor reagerte mange på løk. I år har vi fått gjentatte henvendelser om såkalt «ekstremallergi», forteller Johnsen til TV 2.

Det var NRK Trøndelag som omtalte saken først.

Kokken ønsker å understreke at han ikke er frustrert over de som faktisk er diagnostisert med allergi.

Johnsen viser spesielt til en hendelse hvor restauranten fikk inn 30 spesialtilpasninger på én kveld med hundre gjester.

– De 30 skulle ha individuelle tilpasninger, ha maten sin sammen med de andre og forventer at maten ikke skal skille seg ut. Når man bruker så masse ressurser på spesialtilpasninger, klarer vi ikke levere toppkvalitet til de 70 andre - noe som naturligvis er veldig trist, sier han.

Men det er spesielt én ting som gjør Johnsen frustrert:

– Når desserten kommer, sier de gjerne hvor glad de er i panna cotta og tar seg en bit. Dette til tross for at de har sagt de har laktoseallergi. Da blir man veldig oppgitt, sier Johnsen.

Kvinner og høyere utdanning

Trondheimskokken mener han ser et spesielt mønster blant gjestene. Han peker på at allergikerne særlig er kvinner eller de med høyere utdanning.

– Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men kanskje kvinner eller folk med høyere utdanning er mer opptatt av kosthold.

Kokken legger til at det er krevende å bruke store ressurser på å lage mat som er spesialtilpasset de som hevder de er allergikere.

– Spørsmålet er om man er så opptatt av kosthold at man heller definerer seg som allergisk enn å si at man ønsker en tilpasning. Det blir respektløst overfor de som faktisk er allergisk, fordi vi ønsker at alle skal få best mulig mat, sier han.

– Det hender flere ganger vi lager spesialtilpasset mat, men så syns gjestene den vanlige maten ser bedre ut. Da sitter man igjen med spesialtilpasset mat som ikke blir spist opp og kommer i retur. Det er både ressurskrevende og dumt for miljøet.

– Ikke uvanlig

Overlege Tonje Reier-Nilsen ved barneavdeling for allergi og lungesykdommer ved Oslo Universitetssykehus forteller til TV 2 at maks to prosent voksne har en klassisk straksallergi.

– Det er imidlertid en økning av pollenallergi blant voksne, som kan medføre en økning av kryssallergier i denne gruppen. Kryssallergier kan gi munnkløe som er helt ufarlig, og medfører ikke behov for diett, forteller Nilsen.