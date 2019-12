– Noen samler på frimerker. Jeg samler på medaljer. I motsetning til frimerkesamlere så bytter jeg ikke. Der er jeg kompromissløs, sier Karsten Warholm.

Neste mulighet for Warholm til å utvide samlingen sin er i EM og OL neste år.

Og en verdensrekord på 400 meter hekk er også et bra objekt for samlere.

Verden er urettferdig

– Alle vil jo ha i pose og sekk, men samtidig fungerer jo verden slik at man ikke får det. Verden er en urettferdig plass. Man må gjøre seg fortjent til ting. Jeg vet at det blir dritvanskelig å ta OL-gullet, og verdensrekorden er tøff å slå, understreker friidrettsstjernen.

– Du er så god at du har muligheten til begge deler?

– Jeg er jo veldig stolt av det vi har fått til. Det er jo litt unikt. Og det trigger meg.

– Hva måler du selv suksess i?

– Oi, nå begynner vi å komme inn på de dype spørsmålene her. For å være helt ærlig så kunne jeg tenkt meg og fått det spørsmålet i går, så jeg hadde fått fundert litt og gitt deg et grundig og godt svar. Jeg måler nok suksess i sportslig framgang. Samtidig er det så mange ting som må klaffe for å få til det. Såpass har jeg forstått. Jeg må blant annet trives.

Redd for å bli diva

TV 2 vet at presidenten i det europeiske friidrettsforbundet, som er norsk, har jobbet i det skjulte for å få endret programmet i EM. Svein Arne Hansen ønsket å flytte 400 meter før 400 meter hekk i mesterskapet. Fordi Warholm mener det er umulig å hevde seg i toppen på 400 meter med det nåværende programmet.

Hansen bekrefter overfor TV 2 at Warholms ønske er tatt til følge.

Det sier litt om posisjonen til vår friidrettsstjerne.

– Jeg er er jo livredd for å bli en diva, så jeg er opptatt av at en slik endring ikke skal ødelegge for noen andre. Og i tillegg: det er ikke bare jeg som skal tjene på en slik endring. Det er jo spennende å se om det går med en slik dobbel. Og klarer Hansen å få gjort noe med programmet så føler jeg meg forpliktet til å stille, jeg gjør det, sa Warholm til TV 2 før endringen ble bekreftet.

To tideler unna

Kevin Young 46,78. Det er er verdensrekorden på 400 meter hekk. Vår friidrettsstjernes personlige rekord er 46,98. Karsten Warholm er bare 20/100 unna, 2/10 eller med ord: Han er svært nær verdensrekorden på 400 meter hekk.