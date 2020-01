Nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder kaffekonsum. Denne gangen har Matkontrollen smakstestet den raske varianten.

Stor prisforskjell

To testpaneler har smakt seg gjennom åtte ulike pulverkaffer, der prisen varierer fra 124 kroner for kiloen og helt opp til 549 kroner kiloen.

– For meg smaker pulverkaffe litt ferie, sier Benedicte Gyllensten, daglig leder ved Barista School i Oslo.

Gyllensten utgjør, sammen med kursleder Julian Stolanowski, ekspertpanelet i Matkontrollens test.

I tillegg har generalsekretær i Natteravene, Lars Norbom, og de to frivillige i Natteravene, Martin Torp D`alessandro og Eva Raknerud Braathen, smakt seg gjennom pulverkaffene.

Samme vinner

Både ekspertene og Natteravnene plukket ut testens billigste kaffe, «Xtra Pulverkaffe», som den beste. Denne har en kilopris på 124 kroner.

VINNER: I følge panelene er Xtra Pulverkaffe den beste. Foto: Marte Pettersen/Matkontrollen TV 2

– Det er jo veldig positivt at det ikke nødvendigvis er sånn at man må betale veldig mye for en god kaffe, sier Lars Norbom til Matkontrollen.

I følge ekspertene er Xtra Pulverkaffe behagelig å ha i munnen.

– Jeg ble overrasket, sier Benedicte Gyllensten.

Pulverkaffen får fem poeng, både fra ekspertene og fra Natteravnene.

Disse kom dårligst ut

Nederst på resultatlisten til natteravnene finner vi Nescafé Gull Rund.

– Nescafé Gull Rund er en rundere og mildere type kaffe med en «myk» smak. Folk har selvfølgelig ulike preferanser, men før lanseringen av Nescafé Gull Rund i 2016 gjennomførte vi en omfattende smakstest, som viste at over 40 prosent av kaffedrikkerne i Norge foretrekker nettopp dette, sier kommunikasjonssjef Axel Heiberg-Andersen i Nestlé Norge.

Hos ekspertene var det imidlertid Kjeldsberg Pulverkaffe som kom dårligst ut.

– Vi mener selv at smaken er på nivå med markedslederne, men er et produkt til en lavere pris. Vi vil også informere om at vår pulverkaffe er 100 prosent UTZ-sertifisert, som bidrar til et bærekraftig jordbruk, sier administrerende direktør, Jan Erik Glimsholt, i Kjeldsberg Kaffebrenneri AS.