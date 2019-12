Da blir det plutselig litt lov å jukse, og det er mer enn bare litt dumt

Se verdenscup fra Davos på TV 2 og Sumo lørdag kl. 11.30.

Denne uken besluttet Verdens antidopingbyrå (WADA) å utestenge Russland fra de største internasjonale idrettskonkurransene de neste fire årene. Likevel kan vi altså se russiske utøvere på start i Davos i helgen, uten at det internasjonale skiforbundet (FIS) enn så lenge har gjort noe med det. Her må FIS komme på banen, og det kjapt. Hvis ikke får vi en situasjon som både er uholdbar og en hån mot internasjonalt antidopingarbeid.

Selv om det altså er uttalt at russerne er utestengt fra OL og VM i årene som kommer, er det ikke sånn å forstå at vi ikke får se noen russere med startnummer på brystet de neste årene. Det er opp til det internasjonale skiforbundet (FIS)å avgjøre om russerne også blir å se i verdenscupen i langrenn, og når det nærmer seg OL i Beijing blir sannsynligvis IOC nødt til å ta stilling til det samme.

FIS har i realiteten to valg, og det blir spennende å se hvilken linje de legger seg på. Enten kan de velge å utestenge samtlige russere, som flere allerede har tatt til orde for. Alternativt kan de la utøvere som kan bevise at de ikke har innblanding i dopingsaker få konkurrere under nøytralt flagg. Noe må i hvert fall FIS gjøre, for sitter de stille i båten gir de på ingen måtte støtte til kampen for en renere idrett. Denne avgjørelsen blir neppe lettere av at Russland er en av langrennssportens stormakter.

Om en tolker WADAs dom på samme måte som de selv har gjort før, er det nemlig forventet at utøvere som kan bevise at de ikke har vært involvert i doping skal få stille til start som nøytrale utøvere. Dette vil de fleste kjenne igjen fra OL i 2018, der blant andre Aleksandr Bolsjnuov og Denis Spitsov både deltok og reiste hjem med medaljer rundt halsen.

Fjorårsvinneren på samme distanse som venter til helgen i Davos, Jevgenij Belov, fikk derimot ikke reise til OL. Det fikk heller ikke VM-kongen fra 2017, Sergej Ustjugov, som ville vært en av de store favorittene på flere distanser. I likhet med Belov og flere russiske toppløpere, både aktive og ikke fullt så aktive, deltok nemlig Ustjugov i OL på hjemmebane.

Det gjorde ikke Bolsjunov, Spitsov og flere av de andre yngre løperne. Heller ikke Natalja Neprjajeva og de russiske ungjentene deltok i Sochi. Denne gjengen ligger betydelig bedre an enn lagkameratene med tanke på å få gå internasjonale skirenn i årene som kommer, i hvert fall om FIS velger å legge seg på samme linje som IOC gjorde i 2018.