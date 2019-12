Som TV 2 fortalte onsdag er det jentegjenger, med barn helt ned i 13 års alderen, som overfaller tilfeldige offer på gata, banker dem og deler videoer på sosiale medier.

Ann-Cathrin Faldet, som har skrevet doktoravhandling om jenter og vold, sier at noen av disse jentene forteller at de utøver vold fordi de kjeder seg eller vil hevne seg på en urettferdig verden.

– Jenter utøver vold av mange forskjellig grunner. Det kan være at de kjeder seg og føler at noe må skje. De kan utøve vold sammen med andre jenter som en gruppeaktivitet, det kan svartne for dem, eller de er forbannet på verden. Noen av dem har hatt det så kjiipt at de synes verden er urettferdig og vil hevne seg. De opplever å ha blitt utsatt for en urett og har et behov for å straffe verden, sier Faldet som er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet (INN).

Søker anerkjennelse

I voldsvideoene som TV 2 har fått tilgang til, er det snakk om tilfeldige ofre.

– Hva kan være motivasjonen for å angripe tilfeldige, unge jenter?

– Det handler ofte om å være noen. Disse jentene søker anerkjennelse fra vennegjengen og jevnaldrende, på en uheldig måte, som krenker andre. Det gir en form for tilhørighet. I noen grupper kan det gi status i en kort periode. Men etterhvert som de blir eldre kan de begynne å skamme seg. Internasjonale studier viser at det ikke går veldig bra med disse jentene dersom de ikke får hjelp. De må bli stoppet og få individuell oppfølging, sier Faldet.

Politiet ser alvorlig på ungdomsvolden som pågår blant jentegjenger i Stavanger-området. De sier at de har kontroll på hvem jentene er, men erkjenner at det ikke er mye de kan gjøre siden utøverne er så unge.

– Aldersgruppen 12 til 15 år er veldig vanskelig å jobbe med. Vi mangler litt verktøy, både hos kommunen og hos politiet, med tanke på hva vi kan gjøre. Vi føler oss litt rådville, sier leder for forebyggende avsnitt Kathrine Sæland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.

– Jentene må splittes

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen mener det er mye man kan gjøre for å få bukt med voldsproblematikken. Men at det er helt andre tiltak enn straff som må tas i bruk.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener at det er helt andre tiltak enn straffer som må på banen, for å få bukt med ungdomsvolden.

– Volden blant unge er blitt et økende problem. Det er svært viktig at det settes inn tiltak som man vet virker. Det er i og for seg banalt, men i slike saker er det veldig viktig at de ulike instansene, som barnevern, politi, ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), hjem og skole samarbeider, sier Bjørnebekk.