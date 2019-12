Gjennom hele sesongen har syv lag kjempet i flere BLAST Pro Series-turneringer for å sikre seg en plass i den globale finalen.

Nå sitter vi igjen med de fire beste lagene som skal kjempe om tittelen som årets BLAST Champion og 4,5 millioner kroner. Lagene som skal i aksjon er FaZe Clan, Team Liquid, Astralis og Ninjas in Pyjamas.

Håvard «Rain» Nygaard skal i aksjon med laget sitt FaZe Clan. Forrige BLAST-turnering gikk det hele veien for 25-åringen som endte med å løfte trofeet i København og sikre seg plassen i helgens finaler.



Tross lagendringer og varierende resultater siden den gang, har han troen på laget sitt.



– Så lenge vi er selvsikre når vi spiller, så tror jeg vi kan ta det. Jeg tror vi har gode sjanser mot både Astralis og Liquid, så lenge vi spiller den kampen vi skal spille, sier han til TV 2.

Håvard «Rain» Nygaard.

Radioprofil stepper inn som programleder

For de fleste er Niklas Baarli best kjent som radioprogramleder, men det folk flest ikke vet om den kjente profilen er at han er en hardbarket gamer i tillegg.

Radioprofilen Niklas Baarli stepper inn som programleder for TV 2 E-sport under BLAST Global Finals. Foto: Tom Marius Kittilsen

Til helgen stepper han inn som sidekick-programleder når TV 2 dekker årets siste store e-sportturnering Blast Global Finals fra Bahrain.

– Det blir helt fantastisk. To ting jeg elsker, å prate i timesvis og e-sport. Nå får jeg gjøre det i kombinasjon. Det er en drøm i oppfyllelse, sier han.



Kvartfinalene av BLAST Global Finals ser du gratis på TV 2 Sumo torsdag klokken 12:30. Semi- og finaler sendes på både TV 2 Sumo og TV 2 Zebra fredag og lørdag fra klokken 12:30.