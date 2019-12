– Etterforskningen pågår for fullt. Vi jobber nå med å belyse detaljene rundt hva som har skjedd i denne saken, sier politiadvokat Lars Ole Berge til TV 2.

Mandag ettermiddag fant turgåere en død mann i sanddynene på Rægestranden i Sola kommune utenfor Stavanger.



Noen timer tidligere hadde kolleger slått alarm fordi avdøde ikke dukket opp på jobb til vanlig tid.

Funn på åstedet gjorde at politiet betegnet omstendighetene rundt likfunnet som «mistenkelige». Kort tid senere ble det slått drapsalarm.

Tirsdag kveld ble tre menn i 20-årene pågrepet av politiet. To av disse fremstilles for varetektsfengsling torsdag,

– Vi satt i et fire timer langt avhør i går kveld. Jeg kan si at min klient knytter seg til ugjerningen, men han har ikke tatt endelig stilling til skyldspørsmålet, sier advokat Per Holter-Andersen, som forsvarer en av de tre som er siktet i drapssaken.

PÅTALEANSVARLIG: Lars Ole Berge i Sør-Vest politidistrikt leder etterforskningen av drapssaken. Foto: Steinar Figved / TV 2

Undersøker relasjonen

Ytterligere en av de andre siktede knytter seg til handlingen.

– Min klient erkjenner de faktiske forholdene, men han nekter straffskyld, sier forsvarer Knut Lerum.

FENGSLING: En av de siktede under torsdagens fengslingsmøte i Stavanger tingrett. Bildet er tatt med siktedes samtykke. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Den tredje siktede har også vært i avhør. Det er foreløpig uklart om han fremstilles for fengsling eller om han løslates torsdag. TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra hans forsvarer, Tor Inge Borgersen.

En sentral del av etterforskningen handler om å kartlegge relasjonen mellom de tre siktede og hvilken relasjon de eventuelt hadde til avdøde.

Politiadvokat Berge vil ikke kommentere om politiet mener at 44-åringen var et tilfeldig offer.

– Hva mener dere var foranledningen til drapet?

– Det er litt tidlig å gå inn på dette nå, sier han.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent. Politiet avventer obduksjonsrapporten vil de vil kommentere dette.

– Derfor ble bilen dumpet

Ifølge NRK skal de siktede ha forsøkt å ta bilen fra mannen på en togstasjon på Jæren. Det skal ha endt med at de tok med seg 44-åringen i hans egen bil.

Bilen, en Opel Astra, ble dumpet utfor en kai et lite stykke fra åstedet.

– Politiet har konkludert med at bilen tilhørte avdøde. Når den er dumpet i sjøen, så setter politiet dette i sammenheng med et forsøk på bevisforspillelse, sier Berge.

Bilen undersøkes nå av kriminalteknikere med bistand fra Kripos.

Siste sikre observasjon av den avdøde skal være ved 15-tiden søndag, på kjøpesenteret M44 på Bryne, et stykke sør for stedet der mannen ble funnet. Politiet ønsker ikke å kommentere om de mener at funnstedet på Rægestranden er åstedet.

– Vi forholder oss til at han ble funnet på Rægestranden, og det er det vi har som utgangspunkt.