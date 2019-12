Spiselige julegaver på glass

Syltet rødløk

Tips:

Syltet rødløk passer godt til ribbe eller annet stekt kjøtt, kylling eller fisk. Det er et godt tilbehør til mat med asiatiske kryddersmaker.

Sett det fram på koldtbordet som tilbehør til sylte, lammerull og leverpostei.

Til et glass på 2 ½ - 3 dl trenger du:

1 rødløk

½ dl eddik , eplecidereddik, hvitvinseddik eller bringebæreddik

½ dl vann

1 dl sukker

Kok opp eddik, vann og sukker. Skjær rødløken i tynne ringer. Legg på et passende stort glass og hell over den varme laken. Laken skal dekke rødløken. Sett på et tett lokk!

Syltet rødløk er holdbar i kjøleskapet 4-5 uker. Fargen på løken kan eventuelt bli litt blassere, men smaker like godt!

SPISELIGE JULEGAVER: I Wenches kjøkken i dag stod spiselige julegaver på menyen. Foto: Wenche Andersen

Dette er også den perfekte julegaven. Syltet rødløk holder seg godt i romtemperatur under juletreet! Settes kaldt ved videre oppbevaring.

Er du usikker på om lokket sitter tett på, putt glasset med rødløk i en frysepose (zippose) før du pakker inn!

Marmelade av ulike frukter

Her kan du for eksempel velge marmelade med aprikoser, steinfrie svisker, fiken eller en blanding av tørkede tranebær og rosiner. Velg det du liker best!

Tips:

Passer godt som tilbehør til ost eller til stekte andelår.

Vin, rød til mørke frukter, hvit til lyse frukter eller bruk eplemost. Til mørke fukter kan du eventuelt bruke utblandet gløgg, men vent da med å tilsette sukker til marmeladen er ferdig kokt. Gløggen er søt! Smak eventuelt til med sukker og gi et oppkok.

Mengde væske er avhengig av hvor tørr frukten er.

Dette trenger du:

Ca 450 g tørket frukt (uten steiner)

3-5 ss brunt sukker , avhengig av hvor søt frukten er

Ca 3 ½ dl vin eller juice, se tips

1-2 ss hvit eller rød balsamicoeddik

Skjær tørket frukt i biter, 7 strimler. Ta ut eventuelle steiner.

Legg frukten i en kasserolle og tilsett sukker (begynn med 3 ss og smak deg fram) og vin/juice.