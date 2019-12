Hvilket av disse er tiårets Premier League-mål?

Kandidat 4 - Robin van Persie, Man Utd -Aston Villa, 22. april 2013

Den største perlen i hat-tricket nederlenderen besørget da Manchester United sikret seg sin til nå siste ligatittel med 3-0 over Aston Villa på Old Trafford i april 2013. Langpasningen fra angrepsmakker Rooney var perfekt og den strøkne helvolleyen står igjen som selve mesterverket i van Persies enorme debutsesong.

Kandidat 5 - Jack Wilshere, Arsenal -Norwich, 19. oktober 2013

Arsenal har levert mange flotte «lagmål» opp gjennom Premier League-historien, men Wilsheres variant i 4-1-nedsablingen av Norwich i oktober 2013 er nok blant dem som varmet Arsène Wengers hjerte aller mest. Midtbanespilleren startet selv kontringen godt inne på egen halvdel, før enorme kombinasjoner med Santi Cazorla og Olivier Giroud til slutt plasserte ham alene med keeper der en iskald avslutning sørget for scoring.

Kandidat 6 - Charlie Adam, Chelsea- Stoke , 4. april 2015

Scoringer fra midtbanen er langt ifra hverdagskost verken i Premier League eller andre steder, men er det en som har trøkk nok i pedalene til å levere det så er det Charlie Adam. Det skulle også Thibaut Courtois og Chelsea smertelig få erfare da skotten brukte overblikket og venstrebørsen i eminent kombinasjon og på vakkert vis utlignet for Stoke på Stamford Bridge i 2015.

Kandidat 7 - Dele Alli, Crystal Palace- Tottenham , 23. januar 2016

Tottenham-laget klarte aldri å ta igjen Leicester i kampen om tittelen denne våren, men en av dem som gjorde sitt ytterste for å forsøke var Dele Alli. Pochettinos juvel leverte prestasjoner fra øverste hylle på løpende bånd, og den vakreste av alle leveranser kom på Selhurst Park i februar. En perfekt mottak og en vakker chip over sin oppasser etterfulgt av en strålende volley manifesterte at den frekke engelskmannen var av hel ved.

Kandidat 8 - Olivier Giroud, Arsenal -Crystal Palace, 1. januar 2017

For andre år på rad måtte en sjanseløs Wayne Hennessey i Palace-buret se at sesongens mål gikk i nettet bak nettopp ham. Skorpionvarianten til Giroud på Emirates var av det helt spesielle slaget, og selv dem som ser den om og om igjen sliter nok med å forklare hva som egentlig skjedde. Alexis Sanchez' innlegg havnet opprinnelig litt for langt bak franskmannen, som slengte bak venstrefoten og fikk fulltreff via tverrligger.

Kandidat 9 - Sofiane Boufal, Southampton- WBA, 21. oktober 2017

Soloraid kan en aldri få nok av, og Southamptons Sofiane Boufal har levert ett av nyere Premier League-histories aller vakreste. For selv om karrieren på St. Mary's foreløpig ikke har levd opp til forventningene, er det ingen med hjertet på sørkysten som glemmer følelsen de hadde da den marokkanske landslagsspilleren bestemte seg for å sette fart på og drible alt av WBA-forsvarere som stod i hans vei.

Kandidat 10 - Andros Townsend, Man City- Crystal Palace , 22. desember 2018

Det var kanskje på tide at Palace også var på riktig side av en «sesongens scoring», og raketten på Etihad glemmes ikke med det første verken av Townsend eller dem som har sett dem. Med utrolig kraft og presisjon dunket han ballen i nettet på volley bak en sjanseløs Ederson i det som skulle vise seg også å bli en enormt sterk Palace-seier på en av tiårets tøffeste Premier League-arenaer å ta poeng på.

Kandidat 11 - Heung-min Son, Tottenham -Burnley, 7. desember 2019

Denne sesongen er det åpenbart ikke kåret noen vinner til nå, men Sons scoring mot Burnley tidligere i desember er trolig en av de sterkeste kandidatene også når vi kommer til mai. Sør-koreaneren driblet riktignok ikke så mange spillere, men måten han kjørte slalåm forbi et par og deretter bare brukte farten sin til å legge bak seg desperate Burnley-forsvarere var et fryd for øyet.

Hvilken er din favoritt? Gi din stemme i avstemmingen her!