Tusenvis av nordmenn elsker å stå i lokal matkø

– De er opptatt av lokal mat og kunnskap om hvor den kommer fra. De er også interessert i kontakt med produsenten, velferden til dyra og bruk av sprøytemidler. Dette er kunnskap forbrukeren tar med i sin fortelling til venner og kjente, sier professor Pedersen.

– Hvor stort kan dette bli?

– Jeg tror det er vanskelig å se for seg at mer enn ti prosent av befolkningen er med som medlemmer. Vekstpotensialet ligger i at de som er med, skal handle mer. Jeg tror ikke at en to eller tredobling av omsetningen er urimelig å tenke, mener Pedersen.

I sentrum av Ålesund står Erika Koppernæs-Pinhol med favnen full av kortreist mat.

Reko-kunde Erika Koppernæs-Pinhol Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2

– Jeg synes Reko er helt super! Jeg vil vite hvor maten kommer i fra og det er kjekt for bonden å få en fair pris for den han lager.

Tatt helt av

Bente Getz driver et lite småbruk og Osteri i Samnanger i Hordaland, og er kjent som «Ostedamo». Med to kuer og to sauer lever hun utelukkende av driften på bruket.

– Jeg har skapt mitt eget levebrød.

Hun har vært småprodusent siden 2010 og har tatt del i Reko fra de første Reko-ringene kom for to år siden. Det har tatt tid å nå ut kundene, men i løpet av de siste månedene har interessen for konseptet økt enormt.

– Det har tatt av! Den siste halvannen måneden egentlig. Jeg har hatt greie bestillinger hele tiden, men etter Fana har det virkelig tatt av.

Reko-ringen i Fana har vokst på rekordtid. På kun to måneder har den nye gruppen på Facebook nådd 9000 medlemmer. Getz har aldri opplevd så stor etterspørsel for varene sine. Hun slår personlig rekord med 90 bestillinger som ble utlevert 10.desember.

Bente Getz har slo personlig rekord med 90 bestillinger på Reko-ring i Fana Foto: Tor Henning Flaatten

–Det betyr mye for en liten produsent. Jeg får oppslutning rundt innleggene mine, masse kommentarer og bestillinger.

Tar matmakt

Getz forteller at hun opplever en ny og annerledes arbeidshverdag. Denne måten å selge varene på har gjort livet som småbruker mer effektivt:

– Reko gjør at bestillingene kan komme uten at jeg er hos kunden.Det gjør at jeg i fred og ro kan planlegge hverdagen min, og jeg trenger ikke å løpe rundt på forskjellige markeder.

Opptil ifjor drev hun egen butikk. Hun forteller at tiden for en småbruker er flaskehalsen. Tidligere har det gått mye tid til administrasjon og for å stå og selge.

Betydningen rekoringene har for lokale småprodusentene er klar:

–Det har først og fremst betydning for at du får avsetning. Du møter de som er interessert i varene dine. Det gir en stabil inntekt som gjør at du kan leve av dette.

Hun har stor tro på framtiden til rekoringene og mener det også er framtiden til landbruket.

–Jeg tror vi ser begynnelsen på det. Det er litt å ta matmakten tilbake for de som virkelig gjør jobben.