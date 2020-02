Spiser du mye yoghurt? Det kan ha mange helsefordeler. Proteiner, jod, kalsium og vitamin B12 er noe av det du får i deg ved å spise nettopp yoghurt.

Men det kan være greit å tenke over hvilken du putter i smoothien eller frokostblandingen din.

Blant de åtte yoghurtene Matkontrollen har testet er det varierende næringsinnhold.

Se Matkontrollen gratis på TV 2 Sumo

Høyest fettinnhold

Den greske yoghurtvarianten har blitt stadig mer populær å se i butikkhyllene, men den er ikke nødvendigvis sunnest, ifølge ernæringsfysiolog Anna Bakka.

– De greske har et varierende fettinnhold, så da kan det finnes sunnere alternativer, sier Bakka.

SJEKKET INNHOLDET: Anna Bakka er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har vurdert de åtte yoghurtene.

Den greske yoghurten fra Salakis kommer aller dårligst ut, sammen med den tyrkiske fra samme produsent. Begge produktene har et høyt innhold av fett, hele 10%. Til sammenligning inneholder de andre yoghurtene i testen 2-3% fett.

Gresk yoghurt også sunnest

Men gresk yoghurt er også rik på protein, og nettopp derfor er det også to greske typer som havner på den andre siden av sunnhetsskalaen. Det er Synnøve Finden sin greske yoghurt og den økologiske yoghurten fra Kolonihagen, som er syrnet med gresk yoghurtkultur.

– De kom bra ut med et ekstra høyt innhold av protein og lavt innhold av mettet fett, sier ernæringsfysiologen.

Du kan også velge de andre yoghurtvariantene uten dårlig samvittighet. Både yoghurten fra Tine, Biola, Q-meieriene og den plantebaserte soyayoghurten fra Alpro har et greit innhold av både protein og mettet fett, ifølge ernæringseksperten.

Smaksvinner

PÅ TOPP: Den greske fra Synnøve Finden og Kolonihagen sin økologiske yoghurt hadde best næringsinnhold.

For mange er kanskje smaken det aller viktigste, og en gresk familie har blindtestet de åtte yoghurt naturell-typene. Hos familien var det en klar favoritt; Salakis gresk yoghurt! Til tross for at den havnet i bånn på sunnhetsskalaen.

SMAKSPANELET: Kostas (10) sammen med bestefar Manolis og mamma Marilena. Foto: TV 2

PÅ BUNN: Den tyrkiske og greske yoghurten fra Salakis kom dårligst ut på næringsinnhold grunnet høyt fettinnhold.

– Dette er den jeg er vant til å lage tzatziki med, sier Manolis Mastorakis, eier av den greske restauranten Alexandros i Moss.

Alpro sin plantebaserte soyayoghurt derimot, fikk ikke smaksløkene til å rope hallelujah.

– Smaker ikke godt, sier Marilena Mastorakis.

Som den eneste yoghurten som er søtet, falt den derimot i smak hos den yngste.

– Jeg elsker den, sier Kostas Mastorakis.