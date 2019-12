Innbyggere må betale 3,5 millioner årlig for vindparken: – Blodig urettferdig

I 2020 skal Guleslettene vindpark i Sogn og Fjordane stå ferdig, med 47 vindturbiner.

For å håndtere strømmen som skal produseres må det lokale energiselskapet bygge ut nettet og sette opp nye kraftmaster i terrenget, rundt 20 meter fra der de gamle står.

Dagens strømnett må vrakes.

– Jeg er kjempefrustrert over å måtte sanere et godt nett og å bygge ut et nytt som vi ikke trenger, sier Asgeir Aase, direktør i nettselskapet til Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Energiselskapet får alle utgiftene men ingen av inntektene - og regningen havner hos strømkundene, ifølge direktøren.

– Et regelverk sier at den som utløser nettet slipper å betale, så vindparken slipper gratis. Kundene får den regningen. Det ser vi som en alvorlig feil i systemet. Det burde vært gjort noe med, sier direktøren.

Kundene får regningen

Prislappen for å sette opp det nye strømnettet er estimert til rundt 170 millioner kroner.

Kostnaden havner til syvende og sist på regningen til de lokale strømkundene.

Nettleien blir mellom 300 og 400 kroner dyrere hvert år på grunn av det nye strømnettet rundt Guleslettene vindpark, viser beregninger TV 2 har fått tilgang til fra SFE.

UNØVENDIG: – Det koster oss 170 millioner kroner, og burde vært unødvendig, sier Asgeir Aase. Foto: Pål Schaathun

For innbyggerne kan det utgjøre totalt rundt 3,5 millioner kroner i økte utgifter hvert år.

Dette må betales årlig i minst 30 år, viser beregningene til SFE.

Til sammenligning vil kommunen årlig få utbetalt rundt to millioner i eiendomsskatt fra vindparken.

De lokale strømkundene må altså betale mer i økte utgifter enn det kommunen får inn i eiendomsskatt.

– Vi sitter igjen med ingenting. Faktisk så må innbyggerne våre bidra inn i prosjektet i stedet for å få penger igjen, sier Ola Teigen, ordfører i Flora kommune.

Tjener millioner før vindparken har åpnet

Ordføreren i kommunen, som har rundt 12.000 innbyggere, reagerer kraftig på at regningen for strømnettet havner hos lokalbefolkningen.

– Slik skal det ikke være. Vi blir tappet for penger, som kommer Cayman Islands til gode. Dette er blodig urettferdig, sier ordføreren.

TV 2 avslørte i november hvordan penger fra Tellenes vindpark i Rogaland blir sendt via Irland til en skattefri øy i Det karibiske hav.