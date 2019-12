At BMW X5 har vært en drømme-SUV for veldig mange norske familier siden den dukket opp for første gang i 1999 er det liten tvil om.

BMW har også vært særdeles flinke til å oppgradere modellen. Det gjelder både generell design og layout, men også det tekniske. Det er nemlig ingen selvfølge at en stor SUV som X5 fortsatt selger så godt som den gjør.

Forrige generasjon var den første X5 som kom som ladbar hybrid. Med lave avgifter ble den raskt en vinner her hjemme. Selv om den elektriske rekkevidden var noe begrenset, fikk man i alle fall mange hestekrefter for pengene.

Mer krefter og lengre rekkevidde

xDrive40e, som den het den gang, utgjorde i 2018 over 90 prosent av X5-volumet her hjemme. Det er nesten et surrealistisk tall.

Da nyeste generasjon kom i fjor, var ikke den ladbare modellen med i paletten fra starten av.

Men nå er den her. Med full tyngde. Det vi si; BMW åpnet for bestillinger av bilen allerede i februar. Som vanlig når det gjelder attraktive modeller fra BMW, lot ikke responsen vente på seg.

BMW byr på velkjent interiør i nye X5, med gode materialer og høy kvalitet.

Sammenlignet med forrige generasjon X5 byr nye xDrive45e, som den nå heter, på mer enn dobbelt så lang elektrisk rekkevidde. BMW oppgir mellom 67 - 87 kilometer rekkevidde, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Dessuten har den fått en sekssylindret bensinmotor, med samlet effekt på hele 394 hestekrefter og et moment på 600 Nm.

Det gjør nykommeren raskere. Den gjør unna sprinten fra 0-100 km/t på bare 5,6 sekunder og oppgitt bensinforbruk er 0,26 l/mil. CO-utslippet er på bare 39 gram/ km. På papiret. Prisene starter på 845.000 kroner.

600 biler før nyttår

De første ladbare utgavene av nye X5 kom til kongeriket i oktober.

– Vi er godt i rute for å levere rundt 600 nye og ladbare X5 i år, som var vårt mål.

Det forteller Marius Tegneby som er PR- og kommunikasjonsdirektør hos den norske BMW-importøren.

– Vi har passert godt og vel 400 utleverte biler så langt og har en takt på utleveringene med mer enn 70 biler per uke, legger Tegneby til.

Dermed er det mange blant oss som har får en ekstra fin julegave i garasjen i år.

BMW er i ferd med å elektrifisere modellparken sin. Her med nye X5 45e foran bestselgeren i Norge; elektriske i3.

Ikke som sjuseter

– Vi kan dessverre ikke kommentere forventet volum på enkeltmodeller for neste år, men X5 xDrive45e forventes å bli en svært viktig modell for oss, også i 2020, så mye kan jeg si. X5 som ladbar hybrid har allerede passert 75 prosent av volumet på X5 og vi forventer at den andelen vil fortsette å øke neste år, forreller Tegneby videre.

Bagasjerommet er noe mindre enn på X5 med tradisjonell drivlinje. Men du får fortsatt med deg 500 liter. Det holder for de fleste. Dessuten kan den trekke tilhenger på 2,7 tonn.

At hybriden ikke kan leveres som sjuseter, kan nok trekke litt ned for noen. Har man behov for så mange sitteplasser er en av de fossile variantene alternativet.

BMW X3 som elbil har vi hørt om lenge allerede. Etter det vi erfarer skal den dukke opp til sommeren.

Mange 2020-nyheter

BMW har flere nyheter på gang. Om vi fortsetter med X-ene, altså SUV-ene, så kommer både X5 og coupeen X6 i heftige M-utgaver. Trolig før sommeren.

En annen X-bil som er på vei, er den helelektriske BMW X3 – iX3. Den skal være på plass i løpet av 2020 og kan bli en svært interessant bil sett med norske øyne.

Videre er det ventet av X1 XDrive25e kommer. Altså en ladbar variant av BMWs minste SUV. En ladbar 3-serie stasjonsvogn, 330e Touring, dukker også opp. Disse vil vi trolig også få se i løpet av neste sommer.

Av litt heftigere varianter uten batteri og ladeledning, kan vi nevne M8 Grand Coupe, M2 CS og 4-serie coupe.



