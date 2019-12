Det betyr at tolv personer etter alt å dømme blir løslatt. De øvrige åtte blir alle siktet for brudd på den mest alvorlige terrorbestemmelsen i dansk straffelov, skriver nyhetsbyrået Ritzau.

Det dreier seg om seks menn og to kvinner. De åtte begjæres varetektsfengslet i to rettsmøter bak lukkede dører i København torsdag.

Bakgrunnen for aksjonen onsdag er mistanke om at en rekke personer var i ferd med å planlegge et terrorangrep med «militant, islamistisk motiv». Det er ikke kjent hva planene konkret skal ha gått ut på.

Det ble onsdag gjennomført ransakinger og pågripelser flere steder i landet. Sju av Danmarks tolv politikretser var involvert i aksjonen, og det ble aksjonert mot rundt 20 adresser

