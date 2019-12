Volvo er ikke veldig tidlig ute med elbil, men neste år er det klart for debuten: Da kommer den kompakte SUV-en XC40 i elektrisk utgave.

XC40 Recharge heter den. Og etter at Volvo viste den første gang tidligere i høst, har interessen fra norske kunder vært enorm.

Bilen blir en del av en helt ny modellportefølje fra Volvo som heter Recharge, den vil bestå av rene elbiler og ladbare hybrider.

Den elektriske XC40-en har to motorer, en foran og en bak, og kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard.

Lansering i Norge skjer mot slutten av neste år. "Fjerde kvartal" er det mest konkrete Volvo har opplyst til nå.

Men akkurat nå er et førproduksjons-eksemplar av XC40 Recharge i Norge. Importøren har hentet det inn til en samling med pressen. Her har vi også fått vite litt mer om bilen:

Utvendig er det bare detaljer som skiller denne fra fossil-søsknene.

Oppdateres via nettet

Med egenvekt på 2.150 kilo, veier Recharge-modellen rundt 500 kilo mer enn "vanlig" XC40. Volvo sier selv at XC40 Recharge skal bli en av de sikreste bilene deres noensinne, det sier ikke rent lite.

Bagasjerommet er på 413 liter, i tillegg til et lite rom under gulvet. I tillegg er det 31 liters oppbevaringsrom i den såkalte frunken, foran.

Bilen skal kunne oppdateres over nettet, kunden behøver altså ikke oppsøkte Volvo-verksted for å gjøre dette. Volvo har utviklet nytt infotainmentsystem sammen med Google. Dette omfatter blant annet Google Maps, Assistent og Play. Selve skjermen er også oppdatert i forhold til brukervennlighet.

Fronten er ny og annerledes på den elektriske utgaven, ellers er det meste ganske likt dagens XC40.

Kan trekke henger på 1.500 kilo

XC40 Recharge har en batteripakke på 78 kWt (nominelt). Volvo er foreløpig ikke mer konkrete om rekkevidden enn at den er på "over 400 kilometer" etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Det kan godt bety at de fortsatt jobber med dette. Vårt tips er at endelig tall kommer til havne et sted mellom 450 og 500 kilometer.

De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 km/t på 4,9 sekunder. Det blir mulig å bestille XC40 Recharge med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.



Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Slik ser det ut innvendig, her er også det meste som i de fossile utgavene av bilen.

Fra 490.000 kroner

XC40 kommer med mulighet for AC-lading opptil 11 kW og DC-lading opptil 150 kW. Med en hurtiglader kan batteriet lades til 80 prosent kapasitet på 40 minutter. Bilen leveres med Type 2-ladekabler og Volvo vil tilby en fastmontert vegglader som ekstrautstyr. Via appen kan man også styre når bilen skal lades.

Standard utstyrsnivå tilsvarer R-design, som er et høyt utstyrsnivå i Volvo-sammenheng. Her er blant annet sportsseter, parkeringssensorer, takrails, oppvarmet ratt og seter foran og bak, high performance lydanlegg og adaptiv cruisekontroll standard. XC40 har en bakkeklaring på 17,5 centimeter.

Så var det prisen: XC40 Recharge skal koste 490.000 kroner, eksklusive frakt og levering. Priser på ekstrautstyr og utstyrspakker blir klare nærmere salgsstart.

Det er grunn til å vente at elektriske XC40 vil bite godt fra seg i det norske elbilmarkedet.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Det er fortsatt en god stund til bilen går i produksjon. Dette eksemplarer er et av de aller første som har blitt bygget.

Ingen direkte konkurrenter

Hvor står så XC40 prismessig i forhold til konkurrentene? Svaret på det er ikke entydig. Et viktig moment her er at den strengt tatt ikke har noen direkte konkurrenter blant biler som er lansert per i dag.

Biler som Hyundai Kona, Kia e-Niro og MG ZS EV er mindre, billigere – og mer folkelige. Mercedes EQC og Jaguar I-Pace er på den andre siden både større og mer eksklusive, de koster også en god del mer enn Volvoen. Mange vil nok tenke at Tesla Model 3 er en rival, men da snakker vi altså sedan, ikke SUV.

Flere elbiler fra Kina er nå på vei inn i det norske markedet. Først ut er MG ZS EV. Den er noe mindre enn Volvoen og har også betydelig lavere rekkevidde (263 kilometer). Til gjengjeld er også prisen lavere, MG-en starter på 229.990 kroner.

Debuterer snart i Norge, les mer om Polestar 2 her:

En liten frunk foran, det viser at Volvo har tatt overgangen til elbil på alvor.

Kommer i slutten av 2020

XC40 har også en søstermodell som heter Polestar 2. Også den lanseres i Norge neste år, prisen er omtrent den samme. Men heller ikke Polestar 2 er noen SUV, her snakker vi femdørs kombi.

Volvo åpner for bestilling i uke 3, 2020, fra den uken kan bilen bestilles hos alle norske Volvo-forhandlere. Det er forventet at importøren vil få god tilgang til biler for det norske markedet.

De første elektriske XC40-ene kommer altså til Norge i fjerde kvartal 2020 og levering fortsetter utover i 2021.

Siste nytt: Denne bilen er klar for Norge allerede i januar

Se video av Volvo XC40 Recharge under: