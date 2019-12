Algerie har vært preget av store demonstrasjoner siden landets mangeårige president Abdelaziz Bouteflika presset til å gå av i april.

Den tidligere oljetoppen Abdelkader Bensalah, som var leder i overhuset i nasjonalforsamlingen, ble innsatt som midlertidig president og lovet valg 4. juli.

Protestene har fortsatt med krav om at både Bensalah og resten av det gamle regimet går av, og valget ble utsatt til 12. desember.

«Barn av regimet»

Alle de fem kandidatene som stilte til valg torsdag, blir sett på som «barn av» Bouteflikas gamle regime, og protestene fortsetter.

To av dem fem har en fortid som statsminister under Bouteflika, og en tredje som statsråd. Også de to øvrige var aktive støttespillere for presidenten.

– Ingen av de fem kandidatene vil bli sett på som legitim av demonstrantene, konstaterer Anthony Skinner, som leder avdelingen for Midtøsten og Nord-Afrika i risikoanalysefirmaet Verisk Maplecroft.

Boikotter

Den såkalte Hirak-bevegelsen, som har ledet an i masseprotestene, oppfordrer til boikott, og Skinner tror valgdeltakelsen kan bli svært lav.

– Hvordan kan vi stole på dem som svek landet og hjalp Bouteflika, het det på en plakat under en massedemonstrasjon i hovedstaden Alger onsdag kveld.

Mektig hærsjef

Demonstrantene har rettet mye av sin vrede mot hærsjefen Ahmed Gaid Salah, som har framstått som landets sterke mann etter Bouteflikas avgang.

Demonstrasjoner har vært ulovlig i Algerie siden 2001, men protestbevegelsens store oppslutning har tvunget regimet til å se gjennom fingrene på dette.

Studentene har derfor fått gjennomføre ukentlige demonstrasjoner på tirsdager og Hirak-bevegelsen på fredager. Ingenting tyder på at protestene stilner når valgresultatet etter planen kunngjøres fredag.

(©NTB)