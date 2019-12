Lærerne var i møte – fikk ikke med seg at bevæpnet mann gikk rundt på skolen i flere timer

Klokken 10.58 onsdag formiddag fikk politiet i Trøndelag melding av rektoren ved Charlottenlund videregående skole i Trondheim, om at det sirkulerte flere videoer på sosiale medier av en mann i militæruniform som befant seg på skolen.

Gikk rundt i fire timer

Gjerningspersonen ble pågrepet utenfor skolen cirka 40 minutter senere.

Men ifølge elever ved skolen var det flere som observerte 18-åringen allerede klokken 08.00.

Det gikk altså nesten fire timer fra de første observasjonene ble gjort, til den væpnede 18-åringen ble pågrepet av politiet.

I et leserinnlegg i Adresseavisen spør 18 år gamle Thomas Carson, som selv er elev ved skolen, hvordan det er mulig at en ung mann ikledd militæruniform bevæpnet med flere kniver kunne gå rundt på skolen i flere timer, uten at noen lærere viste han bort, eller at han ble pågrepet av politiet.

«Hvem er det egentlig sin feil at det tar flere timer før han blir pågrepet? Er det politiet sin feil at det tar så lang tid, eller er det det naive publikumet som nøler med å varsle?», skriver han.

Ansatte var på samling

Rektor ved Charlottenlund videregående skole, Marit Flak Stovner, sier til TV 2 at hun først ble gjort kjent med videoene av den bevæpnede mannen like før klokken 11, og at hun varslet politiet umiddelbart.

Men det var altså ingen ansatte som la merke til den militærkledde mannen før flere timer etter at han ankom skolen.

– Hver onsdag har ledelsen og ansatte en samling fra 08.15-10.15, så alle var samlet der, og ingen fikk med seg det som skjedde, sier rektoren og fortsetter:

– Det er klart det er bekymringsverdig, men vi kunne ikke handle før vi visste noe om det. Vi har nesten 1150 elever hos oss og 240 ansatte, så det er en stor virksomhet, men vi er avhengig av å få beskjed.

Beklagelig

Flere elever har uttrykt bekymring over mangel på informasjon fra skolen. Det mener rektoren er beklagelig.

– Du vet aldri om du treffer 100 prosent, men vi brukte de kanalene vi har til å gi ut informasjon. Men det kom et friminutt mellom her, og da er både elever og lærere over alt. Det er beklagelig det elevene sier, og vi vil ha en evaluering av saken, både internt på skolen og med politiet, sier Stovner.

Rektoren opplyser at de vil justere beredskapsplanen ved skolen, og at de vil ta lærdom av det som skjedde.

Seksjonsleder ved operasjonssentralen i Trøndelag, Trygve Duun, sier til TV 2 at politiet reagerte raskt da de ble gjort kjent med saken.