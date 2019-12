Tidligere i høst var vi i Broom på den første testen av Peugeots nye elbil, e-208.

Den er starten på en stor elbiloffensiv fra det franske PSA-konsernet. Og de lar det heller ikke gå lang tid før en ny modell følger etter.

Crossover-bror e-2008 blir nemlig også elektrisk. Akkurat nå er helt ferske 2008 på et tidlig Norges-besøk, riktignok i bensinversjon.

Den elektriske utgaven blir langt på vei identisk med denne. Her er det hovedsakelig felger, detaljer i grillen og en e-logo, som skiller dem.

Brooms Mats Brustad var tilstede på presentasjonen og forteller om ambisiøse mål for den elektriske utgaven i Norge:

Levering i mars 2020

– Ja, dette blir helt klart en svært viktig modell for Peugeot, sammen med e-208. Sistnevnte overleveres til de første kundene i mars neste år, mens leveringene av e-2008 skjer fra mai, forteller Mats.

Han legger til at den norske importøren regner med å registrere 1.300 - 1.500 eksemplarer av hver modell, i løpet av 2020.

– Vi tror det blir noe høyere salg av e-2008, selv om den kommer to måneder senere til Norge. Totalt regner vi med å levere ut et sted mellom 2.500 - 3.000 biler til sammen, både e-208 og e-2008, forteller Stian Gihle, PR- og informasjonssjef hos den norske Peugeot-importøren.

Det er kanskje ikke overraskende el-utgaven som kommer til å selge beste i Norge. Rent visuelt er bilene identiske, med unntak av felger, grill og eksospottene bak.

Med denne banket Peugeot både Jaguar, BMW og Alfa Romeo

100 kW hurtiglader

e-2008 kommer med en elektrisk motor på 136 hestekrefter og 260 newtonmeter. Batteriet er på 50 kWt og rekkevidden er 310 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Det siste hadde vært veldig bra for et par år siden. Nå er ikke 31 mil lenger et tall som imponerer veldig i elbilsammenheng. .

Peugeot 2008 leveres både med bensin-, diesel- og elmotor.

Lading skjer før øvrig via veggboks eller opptil 100 kW hurtiglader. Ladetider er fra 5 til 8 timer med veggboks (en-fas eller tre-fas).

For mest mulig effektiv oppvarming kommer 2008 med varmepumpe. Bilen kan også varmes i forkant av avreise. Alt med lading, batterioversikt og oppvarming har man tilgang til via My Peugeot App.

Gunstig startpris

e-2008 skiller seg fra de andre bilene i 2008-serien med en tofarget løve i grillen, «e»-logo på C-stolpen, karosserifarget grill, Alcantara interiør og egne instrumenter i 3D-skjermen og i berøringsskjermen i midtkonsollen.

Prisene på e-2008 starter på 286.600 kroner, da i innstegsutgaven Active. Toppmodellen, signert GT, er priset til 333.600 kroner.

– De første eksemplarene av 2008 er allerede på vei ut til forhandlerne. Bilen kommer til å bite skikkelig fra seg i markedet. Særlig den hel-elektriske e2008 har fått mye oppmerksomhet og har for lengst vekket nysgjerrigheten til mange. Med prisen vi nå har fått passer den perfekt til norske kunder, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos Bertel O. Steen.

Innvendig plass og størrelse på bagasjerom er identisk uavhengig om man velger diesel, bensin eller elektrisk. Lengden på bilen er 4,3 meter og bagasjerommet rommer 434 liter.

Elektrisk Peugeot – som egentlig ikke er en Peugeot...

Også bensin og diesel

Nye 2008 har blitt både lengre og høyere enn forrige utgave. Det gir også bedre plass i bagasjerommet. Dette rommer 434 liter fra gulvet og til øvre kant av bakseteryggen. Slår du ned baksetet, rommer det 1.467 liter.

I tillegg til elektrisk versjon finnes også en rekke bensin- og dieselmotorer. Bensinmotorene har et slagvolum 1,2 liter og kommer med 100, 130 og 155 hestekrefter. De to største kan leveres med 8-trinns automatgir.

Dieselmotorene har et slagvolum på 1,5 liter og yter 100 og 130 hestekrefter. Den største kan leveres med 8-trinns automatgir.

Test Peugeot e-208: Den er liten, elegant – og elektrisk

Elektriske e-208 er også på Norgesvisit om dagen.

Vi levde med Nissan Leaf i en uke – les hvordan det gikk

Se flere bilder av nye Peugeot 2008 og e-2008 (hvit) her:

^

Lillebror har fått en knallstart i Norge

Peugeot e-208: Denne har 600 nordmenn har alt bestilt