Fant tarmbakterier i seks av ti restauranter

Stadig flere hurtigmatkjeder får berøringsskjermer der man kan legge inn matbestillinger selv. Matkontrollen har undersøkt hvor ofte disse skjermene blir vasket.

Tarmbakterier og muggsopp

Matkontrollen har tatt til sammen 140 prøver hos Burger King og McDonalds. NMBU har analysert prøvene. Ifølge dem tyder funnene på at ikke alle skjermene har blitt vasket jevnlig.

– Vi har funnet slimhinnebakterier, gule stafylokokker, muggsopp og en tarmbakterie som heter enterokokk, forteller avdelingsingenør ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi, Leif Lotherington.

Det er gjort funn av flere bakterier hos både McDonalds og Burger King. Hos McDonalds ble det funnet fire tilfeller av slimhinnebakterier, og tre tilfeller av tarmbakterier.

Tilsammen ble det gjort funn av tarmbakterier i seks av ti restauranter hos Burger King og McDonalds.

SELVBESTILLING: Matkontrollen har bakterietestet selvbestillingsskjermene man finner hos Burger King og McDonald`s. Foto: Hilde Ranheim / Matkontrollen

Burger King er verstingen

Det var hos Burger King det ble gjort flest funn. Hele ti tilfeller av tarmbakterier, åtte tilfeller av slimhinnebakterier, tre tilfeller av gule stafylokokker og ett tilfelle av muggsopp. Lotherington kan fortelle at det ikke er ideelt.

Slik ble testen utført: Bakterietesten ble gjennomført på fem Burger King-restauranter, og fem McDonalds-restauranter i Oslo sentrum.

– Men du skal være svekket for å få en ordentlig infeksjon av det, utdyper Lotherington.

Det er særlig én restaurant som skiller seg ut. På Burger King Majorstua ble det funnet tarmbakterier seks dager på rad, på begge skjermene Matkontrollen testet.

Etter å ha tatt prøver av skjermene på Burger King Majorstua på syvende dagen er dommen fra Matkontrollens reportere klar.

– Her kan de ikke ha vasket hele uken.

­– Det tyder jo kanskje på at den ikke er vasket like jevnlig som den burde, sier Lotherington ved NMBU.

TARMBAKTERIER: På en Burger King restaurant ble det funnet tarmbakterier seks av syv dager. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

Skal være godt renhold

Catherine Signe Svindland, Seniorrådgiver ved Mattilsynet, kan fortelle at det ikke finnes konkrete krav til renhold av bestillingsskjermene.

– Vi har regelverk for de som jobber der, men ikke for det gjestene tar på. Men det skal være normalt, godt renhold, sier Svindland til Matkontrollen.

MUGGSOPP: Det ble funnet muggsopp på en av berøringsskjermene til Burger King. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

Dette svarer Burger King

– Våre rutiner er at vi skal vaske skjermene minimum seks ganger om dagen og selvfølgelig etter behov, sier administrerende direktør ved King Food AS, Rune Sandvik.

– Det at man finner bakterier på disse skjermene, er jo sannsynlig. Men vi skal ha gode rutiner for å ha et minimum av bakterier på disse skjermene, utdyper han.