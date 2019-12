Torsdag er det 20 år siden Norge tok sitt første VM-gull da de slo Frankrike på Lillehammer i 1999.

Heidi Løke fyller 37 år torsdag, men husker lite av gullet som ble vunnet på hennes 17-årsdag.

– Jeg husker ikke mye av det fra den gangen, jeg var jo så ung, sier Løke til TV 2 og ler.

– En klassisk felle

På dagen som markerer et stort minne i norsk håndball gjør håndballjentene seg klare til semifinale mot Spania. De ønsker ikke å tenke for mye på mulighetene for at Norge kan feire sitt fjerde VM-gull 20 år etter det første.

– Det er en klassisk felle å tenke på mer enn den ene kampen, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2, som også har tatt et og et delmål om gangen:

Først å bli blant de tre beste i innledende gruppe som gikk videre. Deretter sikre en plass blant de sju beste i VM, som igjen gir OL-kvalifisering. Og ikke minst, bli blant de to beste i hovedrunden som sikret plass i semifinalen.

Disse tre delmålene er nådd. Nå skal Norge kjempe om medalje og om å oppnå drømmen om VM-gull.

– Alt er mulig når vi utvikler oss hver for oss og sammen som lag. Men vi får ingen medaljer og man tar ingen medaljer, vi må kjempe for de, sier Hergeirsson.

– Det vi holder på med er repetisjon til det kjedsommelige. Hele tiden. Og har vi ydmykhet overfor oppgaven, kan drømmen gå i oppfyllelse, understreker Hergeirsson.

– Har veldig troen på at vi kan gå hele veien

Etter onsdagens kamp mot Tyskland har landslaget fått treningsfri torsdag. Først utpå ettermiddagen og kvelden begynner analysearbeidet av Spania.

– Litt ro og restitusjon nå så er vi klare igjen, sier Løke, som er hoppende glad for nok en semifinale.

Hun har sett litt på den kommende motstanderen.

– Jeg tittet litt i natt. Det er et bra lag. Det blir veldig viktig at vi står tett i forsvar. De er gode på gjennombrudd.

– Men du nevnte jo gull alt i går?

– Ja, jeg har veldig troen på at vi kan gå hele veien, men det er viktig at vi har 100 prosent fokus på Spania først, sier Løke og legger til:

– Men jeg har jo stor tro på at vi skal komme oss til den finalen, sier Løke.

Snart klar for 2024-avtale - kan tangere Breivik

Hergeirsson er bare detaljer unna å signere en ny kontrakt for å jobbe videre med de norske håndballjentene.