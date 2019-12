USAs sanksjoner mot Cuba og dens viktigste oljekilde, allierte Venezuela, tvang øynasjonen til å operere med bare 30 prosent av drivstoffbehovet i september.

Oktober var bedre, men fortsatt var bare 60 prosent av drivstoffet de trengte, tilgjengelig.

Som følge av drivstoffmangelen har flere cubanere sett seg nødt til å bruke dyr for å blant annet kunne komme seg rundt på øya.

– Under normale forhold har vi alltid brukt dyr, men som følge av landets drivstoffrestriksjoner har vi vært nødt til å øke denne aktiviteten, sier direktør Alfredo Reynoso i det statlige selskapet Cubaquivir, som leverer tjenester til landbruket i byen Los Palacios, til nyhetsbyrået AFP.

Vogner, ikke busser

Å bruke pakk- og trekkdyr er imidlertid ikke noe nytt for cubanerne. Regjeringen oppfordret til denne bruken under den økonomiske krisen på 1990-tallet som fulgte etter Sovjetunionens fall, som var Cubas viktigste støttespiller.

I Bayamo øst på øya har hest og vogn lenge vært en turistattraksjon. I dag har det blitt en integrert del av transportsystemet.

– Hest og vogn har alltid blitt brukt i Bayamo, men nå blir de brukt litt mer. Det er nabolag der det ikke er busser, men vogner, sier cubaneren Silvia Diaz.

For få dyr

De siste ukene har også søppeltømming blitt gjort med vogner og dyr i byen.

Men problemet er at Cuba ikke har nok dyr til å ta belastningen fra kjøretøy som nå står stille.

I Los Palacios er det 780 par med okser, noe som ikke er nok til å dekke byens imøtekommende behov, ifølge Reynoso.

Cuba har nesten 200.000 pakkdyr, ifølge offisielle tall.

President Miguel Díaz-Canel lovet i september at situasjonen ville være relativt normal innen oktober, men cubanerne har sagt at de frykter en langvarig krise. I september hamstret mange bensin i kanner i frykt for at landet ville gå helt tomt, selv om det er forbudt.

Cuba har ikke noe annet land enn Venezuela å kjøpe olje fra ettersom oljen delvis blir byttet med cubanske leger som jobber i Venezuelas kriserammede helsevesen.

