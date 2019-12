Det er Budstikka som skriver at den da 17 år gamle gutten i januar 2017 skal ha filmet to jevnaldrende som hadde samleie i en garderobe på en skole i Bærum, for så å bruke mobilappen Snapchat til å dele den på sosiale medier.

Mannen er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 311, som omhandler å produsere fremstilling som seksualiserer barn og gjøre dette tilgjengelig for andre. Strafferammen er tre års fengsel.

Han er også tiltalt for å ha krenket en annens fred ved plagsom opptreden eller hensynsløs atferd.

– Han har ikke erkjent straffskyld i forhold til det som er beskrevet i tiltalen, sier forsvarer Peder Morset.

Påtalemyndigheten vil ikke si hvilken påstand aktor i saken vil legge ned, men det skal ikke være aktuelt å gå for tre år, selv om politiadvokat Carl Johan Løken understreker at denne typen saker er svært alvorlige og bekymrer politiet.

– For politiet har det vært viktig med bevisstgjøring rundt dette med bildedeling. Bilder på mobilen har et temmelig ekstremt spredningspotensial, og et øyeblikks impulshandling kan føre til store konsekvenser, både for den som sender bildet, og for den som er avbildet, sier politiadvokat og aktor i saken, Carl Johan Løken.

Det er satt av én dag til saken.