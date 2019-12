Dette er ikke noe b-landslag

Det var bare to høyrevinger som scoret flere mål i Champions League enn Malin Aune forrige sesong.

Stine Skogrand er kaptein og sentral i et av Danmarks beste lag.

Kari Brattset Dale er førstevalg og forsvarssjef i laget som vant Champions League forrige sesong.

Heidi Løke er Heidi Løke, no further comment needed.

Dette er spillere som spiller og presterer på det aller ypperste nivå året rundt. Og jeg kunne trukket frem flere.

Forskjellen er at gjengen spiller med lave skuldre og er i angrepsposisjon. En mental inngang som gir et løft i stedet for tvangstrøyen forventningspress ofte er.

Men det er ikke bare mentalt det har vært enklere for Hergeirsson denne gangen. Det er mye enklere for ham å disponere laget taktisk også.

Når Hergeirsson har alle sine beste spillere tilgjengelige, så snakker vi om angrepsspillere. Verken Nora Mørk eller Amanda Kurtovic har noe på banen å gjøre hvis Norge skal ha sitt beste forsvarslag på banen. Veronica Kristiansen er en bra forsvarsspiller, men hun er ikke første navn på blokken når landslagssjefen skal sette opp forsvaret sitt.

Det er rett og slett mye lettere for Thorir Hergeirsson å være Thorir Hergeirsson i dette VM.

Nå trenger han ikke vri de små grå for å finne ut hvordan han kan få benyttet de beste angrepsspillerne på banen uten å svekke forsvaret for mye. Nå kan han stort sett bruke de samme spillerne i begge ender av banen.

Når i tillegg Heidi Løke i en alder av 37 år plutselig er blitt veldig god i forsvar. Da ruller ballen Norges vei.

For spillerne som har vært litt svakere offensivt enn stjernene, men bedre i forsvar, kan nå stå begge veier. Det gjør også Norges kontringsmuligheter større når ikke to spillere skal løpe til benken for å bytte.

Hergeirsson har funnet sin startoppstilling der han slipper å gjøre noen bytter forsvar/angrep. Da får han dyttet Stine Bredal Oftedal ytterst til venstre i forsvaret, og bruker Sanna Solberg på innsiden av henne.

Men det spørs om ikke islendingen bør vurdere å gjøre et forsvarsbytte med Bredal Oftedal fra start snart. Både fordi Heidi Løke har vært en bedre forsvarsspiller enn Sanna Solberg i VM, og fordi man da får Camilla Herrem på banen.

Herrem har ikke bare vært VMs beste venstreving, hun er også Norges beste kontringsspiller. Og det hadde ikke vært dumt å løpe Spania i senk fra start av i semifinalen.

For dette er langt fra noe b-landslag. Det er kanskje den best komponerte troppen Hergeirsson har hatt i et mesterskap på mange år. En tropp der hierarkiet er tydeligere og rollene klarere. Det skaper også trygghet både på og utenfor banen.

Så rotet han det litt til for seg selv mot Nederland, der han lot de to «dronningene» Stine Bredal Oftedal og Silje Solberg sitte for mye på benken. De to skal være på banen så mye som mulig. Og det har de vært siden.

Men hvem spør hvordan det gikk mot Nederland i gruppen når Norge spiller VM-finale på søndag?

Og gjør de det, så er ikke det noe bevis på at nivået på kvinnehåndballen er blitt lavere. Det viser bare hvilken bredde Norge har.

Jeg kan kanskje være med på at de aller beste kanskje har vært litt bedre før, men som jeg skrev før VM, så er nivået i toppen mye jevnere. Fordi flere nasjoner har tatt steg.

Frankrike kom til Japan som regjerende verdens- og europamestere. De stilte med alle sine beste. Det eneste de manglet var andre- og tredjemålvaktene sine og en godt voksen venstreving, som uansett ville vært andrevalg. Likevel måtte de si takk for seg i gruppespillet og endte på en 13. plass.

Russland mangler et par spillere, men det er kun Daria Dmitrieva som ville fått plass i en toppet oppstilling. Det samme med Nederland, som kun er uten Nycke Groot av betydning.

Dette er lag Norge har slitt med og også tapt for de siste årene, med hele stjernegalleriet på plass. Så ikke kom og si at Norges prestasjoner viser at nivået er blitt svakere.

Det eneste prestasjonene viser, er at Thorir Hergeirsson og teamet hans har gjort en formidabel jobb over flere år med yngre landslag og rekruttlandslag, som gjør at spillere står klare til å gå inn og gjøre en god jobb når noen ikke kan være med.

De kjenner rollene og de andre jentene. De kommer ikke til VM med ærefrykt. De kommer for å gjøre en jobb. En jobb de kjenner veldig godt, og som er utført til terningkast fem til nå. Så får vi se om de klarer å vippe den over til en sekser i løpet av helgen.