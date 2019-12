USA får en ny forsvarsgren som følge av en større pakke som ble stemt gjennom i Representantenes hus onsdag, melder avisen New York Times.

De allerede eksisterende forsvarsgrenene i USA er hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret, kystvakten og marineavdelingen U.S Marine Corps.

Nå får USA altså et romforsvar, noe president Trump har ønsket seg lenge.

Dette blir USAs første nye forsvarsgren på over 70 år, skriver The Washington Post.

– Wow!

Presidenten reagerer entusiastisk over nyheten.

– Wow! Alle våre prioriterer kom med: Høyere lønn til soldatene, gjenoppbygging av militæret, betalt foreldrepermisjon, grensesikkerhet og romstyrke! skriver Trump på Twitter.

Han sier han vil signere lovpakken så snart som overhodet mulig.

Forslaget hadde støtte blant begge partier, og under voteringen stemte 377 representanter for og 48 mot.

Ifølge The Washinton Post vil hovedoppgaven til en romstyrke være å beskytte sine egne satellitter eller ødelegge motstanderen sine. Blant annet har Kina tidligere brukt missiler til å skyte ned sine egne værsatellitter, og Russland har testet lignende systemer. Frem til nå har dette vært luftforsvarets oppgave i USA, men i 2018 uttalte Trump at en ny forsvarsgren var påkrevd for å løse oppgaven.

Ideen om en romstyrke har vært luftet siden 1982, men Trump er den første presidenten som har ønsket dette som en separat forsvarsgren.

En rekke kompromisser

Forsvarspakken inneholder en rekke byttehandler og kompromisser mellom demokratene og republikanerne, og er mye mindre skarp og konfronterende enn tidligere versjoner har hatt, skriver avisen. Blant annet gir den mulighet for foreldrepermisjon for mer enn to millioner offentlig ansatte og restriksjoner på hvordan Trump kan bruke statlige midler til muren han ønsker å bygge på grensen til Mexico.

Ifølge The Washington Post møtte demokratene hard motstand fra republikanerne angående det å få foreldrepermisjon inn i pakken, selv om Trump skriver på Twitter at dette var noe han ønsket seg.

Pakken sendes nå videre til Senatet, som er forventet å godkjenne den, slik at president Trump får signert den så tidlig som starten av neste uke, skriver New York Times.