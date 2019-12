To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes

PÅKJØRT: Bilfører stakk av etter påkjørselen i Sandnes lørdag.. Foto: Foto: Ronny Hjertås

To menn er pågrepet og siktet etter at en kvinne i 30-åra ble truffet av en bil i et gangfelt på Lura i Sandnes lørdag ettermiddag. Bilfører stakk av etterpå.