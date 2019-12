Avisen Ruhr Nachrichten hevder at Erling Braut Haaland skal ha landet på flyplassen i Dortmund og blitt hentet av en ansatt i den tyske klubben sammen med superagenten Mino Raiola – kun 24 timer etter at nordmannen gikk målløs av banen mot Liverpool.

Ruhr Nachrichten regnes som en av mest troverdige avisene når det gjelder Borussia Dortmund-nyheter og innsikt.

I intervjuet med TV 2 på banen før gårsdagens tap for Liverpool, gikk imidlertid pappa Alf-Inge Haaland langt i å antyde at det slettes ikke er selvsagt at sønnen selges allerede i januar, de mange storbeilerne til tross.

– Vi vet at han på et eller annen tidspunkt, hvis han fortsetter å spille som nå, vil gå (til en annen klubb), men vi er ganske avslappet til det. Det handler om å finne en klubb som er rett for ham, der han får mye spilletid. Det er ikke så mye hokus-pokus, egentlig, sa Alfie Haaland til TV 2 på indre bane.

Han bekreftet at et klubbskifte kunne bli aktuelt allerede i januar.

– Ja-ja, for all del. Det er mange gode klubber som er nevnt, men akkurat nå så har han det veldig bra i Salzburg. Det kan godt være at han blir her en stund til, fortalte Alfie Haaland til TV 2 om fremtidsplanene.

Haaland senior understreker samtidig at det Braut Haaland ville gå til en klubb i Premier League.

– Ja, men det er mer klubbene (som er viktig), hvordan de er. Hvordan de blir drevet og hvilken retning de jobber i. Det er viktigere enn ligaene de spiller i. Hvis han skifter, så blir det nok til en topp fem-liga. Det vil jeg tro, mente den tidligere Premier League-profilen.



Det har de siste månedene blitt spekulert heftig i hvor mye Braut Haaland vil koste i overgangssum for en ny klubb.

Den tyske avisen Sport Bild hevdet 20. november at kontrakten med Red Bull Salzburg inneholder en utkjøpsklausul, som gjør at han kan forlate Salzburg for 30 millioner euro sommeren 2020, eller rundt 300 millioner kroner etter dagens kurs.

Erling Braut Haaland ble selv ble spurt om klubbfremtiden av TV 2 da han var på landslagssamling med Norge for to uker siden. Den gang svarte han galant «ingen kommentar» til spørsmål om koblingene til en rekke europeiske storklubber.

19-åringen fullførte gruppespillet i Champions League med åtte mål på sine seks første kamper i Europas gjeveste klubbturnering i karrieren. Totalt har stjerneskuddet scoret 28 mål på 21 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Ifølge UEFA.com kan Braut Haaland spille Champions League-fotball for Dortmund denne sesongen dersom en overgang blir gjennomført i januar.