OL-kvalifisering har vært det eneste uttalte målet til håndballjentene i dette VM.

«Delmål», har Thorir Hergeirsson kalt det. Og jeg mistenker at det store målet har nok vært å dra hjem med medalje rundt halsen, men de vil kanskje kalle det for en drøm.

Nå har de alle tiders mulighet til å oppfylle den drømmen. Og en seier over Spania i semifinalen kan faktisk sende dem direkte til OL i Tokyo, uten noen mellomlanding med kvalifisering.

For mye tyder på at det da blir Russland i finalen, og WADA har jo nylig utestengt russerne fra all internasjonal idrett. Dermed kan den direkte OL-plassen til verdensmesteren være delt ut allerede før finalen spilles. Dermed blir semifinalen VMs viktigste kamp for Norge.

Men la oss nå forholde oss til at OL-plassen går til verdensmesteren. Da vil Norge måtte spille kvalifisering om de skulle tape en VM-finale, men som nummer to i VM, så vil de gå inn i en veldig fordelaktig kvalifiseringsgruppe.

For i den gruppen er allerede to lag klare, og det er Argentina og Senegal. Det fjerde laget blir vinneren av Sverige-Tyskland, som møtes til kamp om sjuendeplassen.

Og nettopp Sverige kan virkelig kjenne at det ble hell i uhell da de rotet bort semifinalesjansen mot Montenegro. For de falt helt til fjerdeplass i gruppen, og får muligheten til å spille seg inn i drømmegruppen i OL-kvalifiseringen. Og siden Nederland, Russland og Norge alle ender foran Sverige, så er de sikret OL-kvalifisering uansett.

Siden alle lagene fra VM rangeres foran nummer to og tre fra EM i OL-kvalifiseringen, så vil Sverige da få den tredje EM-plassen dersom de havner utenfor topp sju.

For Tysklands del står OL-drømmen på spill når de møter Sverige. Med tap blir det ikke OL-kvalifisering på dem.

Så fremt ikke Russland blir strøket. Da kommer det til å bli månelyst et og annet sted. Jeg ser for meg stemningen i Sverige hvis de har sikret seg sjuendeplassen og dermed kommet i en gruppe som nærmest garanterer OL-spill, for så å få beskjed om at de er flyttet opp til sjetteplass, og får en langt tøffere gruppe.

Jeg håper IHF har en plan dersom dette skjer. For her vil det komme protester.

Jeg merker meg i sosiale medier at det er mange som lurer på nettopp OL-kvalifiseringen, ikke bare Norges sjanser. Så her kommer gruppene:

Gruppe 1:

Nummer 2 i VM

Nummer 7 i VM

Argentina

Senegal

Gruppe 2:

Nummer 3 i VM

Nummer 6 i VM

Kina

Sverige/Ungarn*

Gruppe 3:

Nummer 4 i VM

Nummer 5 i VM

Romania

Nord-Korea

*Sverige får plassen dersom de taper kampen om sjuendeplassen mot Tyskland.

I tillegg er Japan kvalifisert som vertsnasjon, mens Frankrike, Brasil, Sør-Korea og Angola er klare for OL-spill som kontinentale mestere.

For Norges del handler det nå først og fremst å slå Spania. Klarer man det, så blir det en retur til soloppgangens land neste sommer.