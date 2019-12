Start sikret i går kveld opprykket til Eliteserien etter en ellevill snuoperasjon mot Lillestrøm.

Men det var ikke alle supporterne som fikk være vitne til dramaet.

– Da 4-0 målet kom, så mistet jeg all tro på at vi kunne snu det. Så da tenkte jeg at jeg skulle slå trafikken, og dra hjem til foreldrene mine, fortalte Start-supporter Kenneth Andresen TV 2.

Kenneth Andresen.

Alt håp var ute

– Fra det var 3-0, så tenkte jeg bare at «det her går ikke». Jeg følte at vi hadde veldig stang ut i hele første omgang, så jeg trodde ikke at det var mulig å snu det.

Når det fjerde målet kom valgte Andresen å reise hjem for å slippe trafikken.

– I det jeg satte meg i bilen, hørte jeg at vi scoret det første målet. Jeg hørte kampen på radioen mens jeg kjørte hjem, og da vi scoret det andre, vurderte jeg å snu. Men jeg tenkte «nei, dette kan ikke gå», og kjørte videre. Jeg må være den mest uheldige Start-supporteren i historien.

– Da vi scoret det tredje målet, og da vi faktisk sikret opprykket, var jeg både utrolig glad, og utrolig skuffet og trist over at jeg forlot stadion.

Flau og skuffet

– Etter at Start snudde det var jeg flau og skuffet over meg selv. Jeg tenkte at «det her tør kan jeg ikke fortelle til noen», men det er vel bedre å ta det med et smil nå det enn at det kommer ut senere.

Men til tross for at Andresen forlot stadion før snuoperasjonen klarer han å se gleden i at Start kvalifiserte seg for Eliteserien.

– Dette er det sykeste jeg har opplevd som Start-supporter. Og selv om jeg dro før opphentingen, så kan jeg i hvert fall si at jeg var der.