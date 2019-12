PSG var gruppevinner allerede foran avslutningsrunden, og klart var det også på forhånd at Real Madrid ville slå følge med den franske hovedstadsklubben til utslagsrundene.

Likevel sendte PSG-trener Thomas Tuchel et usedvanlig slagkraftig mannskap på banen onsdag, og igjen var det spissrekka Kylian Mbappé, Mauro Icardi og Neymar som havnet i sentrum av begivenhetene.

Icardi var førstemann i målprotokollen da han satte inn 1-0 etter 33 minutters spill. Mbappé sto bak den målgivende pasningen.

To minutter deretter hadde Neymar servitørrollen da midtbanespiller Pablo Sarabia doblet ledelsen. Da var kampen i Paris i realiteten allerede avgjort, men hjemmelaget hadde mer på lager.

Stjerneshow

Mindre enn to minutter var spilt av annen omgang da Neymar satte inn sitt 33. mål i mesterligasammenheng, og for andre gang i kampen fikk spissmakker Mbappé registrert en målgivende pasning.

Den franske stjernespissen skulle samtidig også få scoringen sin. 63 minutter var spilt da Mbappé kom alene med Galatasaray-keeper Fernando Muslera etter å ha blitt frispilt av Neymar. Avslutningen gikk i det nærmeste hjørnet.

Neymar-pasningen gjennom gjestenes forsvar var av ypperste merke.

En annen av PSGs spissjuveler, Edinson Cavani, fikk en halv omgang som innbytter og kvitterte med å sette inn 5-0-målet.

Med stortapet i Paris måtte Galatasaray også se håpet om plass i utslagsrundene i europaligaen svinne. Tredjeplassen i gruppe A går til Club Brugge, til tross for at den belgiske storklubben røk 1-3 for Real Madrid onsdag.

Tenåringene avgjorde for Real

Scoringene i Belgia kom etter pause. Først sendte 18 år gamle Rodrygo gjestene fra Spania i ledelsen. Da var det spilt åtte minutter av omgangen. Rett etterpå utlignet Hans Vanaken for Brugge, men Real Madrid slo til på nytt før halve omgangen var spilt.

En annen tenåring fra Brasil, Vinícius Júnior, satte inn 2-1-målet som lenge så ut til slutt skille lagene. På tampen la imidlertid Luka Modric på til 3-1.

Dermed tok den spanske storklubben sin tredje seier i mesterligagruppespillet. Opp til gruppevinner PSG skilte det samtidig fem poeng etter seks spilte kamper.

