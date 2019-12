Lillestrøm-Start 4-3 (5-5 sammenlagt)

Lillestrøm hadde spilt sammenhengende på øverste nivå siden 1975. Forrige nedrykk kom i 1966. Onsdag kveld ble kanarifuglene sendt ned i Obos-ligaen av Start og Martin Ramsland etter en høydramatisk kamp som inneholdt det aller meste.

Det var en kamp med store kontraster. Fra total LSK-dominans til kollaps, fans i ekstase til fans i harnisk, fyrverkeri på banen og en vekter som bestemte seg for å bryte inn da en Start-spiller ville feire med flagg foran bortefansen.

Etter kampen ble Lillestrøm-spillerne skjelt ut av enkelte supportere da de skulle gå i garderoben.

Tom Nordlie ble hentet inn som redningsmann før kvalikkampene, og det så lenge lyst ut. Da Aleksander Melgalvis satte inn 4-0 etter en drøy time kokte det på Åråsen. Da ledet romerikingene 5-2 sammenlagt og hadde Eliteserie-kontrakten i lommen. 40 minutter og tre Start-mål senere var nedrykket et faktum. Frode Kippe, som spilte sin siste Lillestrøm-kamp, forlot banen med ansiktet begravet i hendene.

– Rent fotballmessig var det vel kun vi i trenerteamet som ikke følte oss sikre på 4-0, for vi vet hvordan dette kan snu. Så smeller det to mål på ett minutt. Vi rekker ikke sette inn Kippe engang. Vi ville helst ikke spille 5-4-1 i 16 minutter pluss tillegg. Det er lett å være etterpåklok. Men vi ser hvor mye det mentale har å si. Vi dominerer kampen i 76 minutter og leverte kanskje årsbeste. Fokuset i pausen var at det lønner seg å lede til slutt, sier Nordlie til TV 2.

Han ble først intervjuet av Eurosport etter å ha brukt lang tid inne i garderoben.

– Inne i garderoben er det ingen som sier noen ting. Det er en ekstremt skuffet gjeng. Vi gjør en perfekt match i 76 minutter. Så slipper vi inn ett mål, sier Nordlie til Eurosport.

– Det er en tilskuer fra Start inne på banen når det tredje målet kommer. Sahlqvist roper at dommeren skal blåse av kampen, så fokuset blir det. Men det mentale har å mye å si. Angsten grep oss. Vi ledet 4-0, folk trodde det var en drøm. Jeg har vært med i 31 år, og har aldri vært med på maken noen gang, fortsetter han.

– Vi leverte årsbeste i 76 minutter, men kampen varer i 90 minutter. Jeg tror ikke det er så pedagogisk lurt å si så så mye til spillerne nå. De har mange tanker som gjennom hodet. Jeg får ta intervjuene, så får de være i fred, sier Nordlie.

