Det er ikke så ofte det kommer nye bilmerker til Norge, men i høst har det vært full fart på dette området.

Flere kinesiske bilmerker har gått ut med planer om lansering her til lands. Eksisterende importører av andre merker har også vært aktive. Samtidig har vi sett at noen merker har gått høyt ut på banen, for så å måtte reversere planene sine.

Nå melder Motor Gruppen seg på her. De er i dag importør av Mitsubishi, Renault og Dacia og eier også en rekke forhandlere.

Bransje-nettstedet BilNytt.no har nyheten om at Motor Gruppen og den kinesiske bilgiganten FAW har formalisert en ambisjon om å komme i gang med salget av to kinesiske bilmerker i Norge.

De to er Hongqi og Bestune.

Elektrisk SUV

– Foreløpig plan er å starte opp med Hongqi. Først skal vi teste ut bilen på norske veier og se hvordan den mottas i det norske markeded. Elbilene vil etter planen først bli solgt fra Motor Forum-forhandlerne, sier Magnus Brask Rustad som er konsernsjef i Motor Gruppen, til BilNytt.no.

Hongqi e-hs3 er en elektrisk SUV med lengde på 4,5 meter. Den fås i to versjoner. En med tohjulsdrift og 150 hk og en med firehjulsdrift og 300 hk. Ifølge kinesiske bilmedier har førstnevnte en rekkevidde på 407 kilometer, mens utgaven med 4x4 klarer 344 kilometer på strøm.

Brask Rustad opplyser til BilNytt.no at bilene vil bli å se på veien allerede fra i dag, og at det er derfor Motor Gruppen nå velger å kommentere saken om Kina-bilene til dem.

Her er Hongqi e-hs3 fotografert på bilutstilling hjemme i Kina. Foto: FAW.

Premium og folkelig

FAW og Motor Gruppen er videre enige om at et fremtidig samarbeid også kan inkludere bilmerket Bestune, som er et noe rimeligere merke enn Hongqi.

Bestune viste nylig frem en modell som er 4,6 meter lang og visstnok med den høyeste tillatte grad av automasjon i Europa, L 2.

– FAW har alle nødvendige ressurser. Ved utvikling av nye Hongqi-modeller legges det til grunn at naturlige konkurrenter er såkalte «premium brands». Ved utvikling av Bestune-modeller legges det tilsvarende til grunn at de naturlige konkurrentene er typiske «volume brands». Det er elbiler som er aktuelt i første omgang. Begge merkene har i dag flere rene elektriske modeller samtidig som utviklingstakten av nye modeller er svært høy hos FAW, sier Brask Rustad, til BilNytt.

Hongqi drar på med en skikkelig grill, denne fronten kommer til å bli lagt merke til ute i trafikken.

Forhandlerne blir viktige

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt. Han har denne kommentaren til Motor Gruppens satsing:

Atle Falch Tuverud er sjef for bransje-nettstedet BilNytt.no

– Vi erfarer at de har benyttet lang tid på å komme frem til en formalisert fremdrift med FAW. FAW er en bilgigant som har store muskler, de har en voldsom utviklingstakt av nye modeller og klarer å ha gode økonomiske resultater underveis. Hongqi var også blant merkene som markerte seg sterkt på årets bilutstilling i Frankfurt, sier Falch Tuverud.

Han legger til:

– Motor Gruppen har sin egeneide forhandlerkjede, MotorForum, med rundt 20 lokasjoner. Det er et svært viktig steg på veien med å lansere et nytt bilmerke i Norge.

