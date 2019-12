– Såpass stygge sifre at man må tenke seg om

Mens Rosenborg kopierte en pinlig Europa-rekord med 15 kamper på rad uten seier i forrige serierunde, er tilstanden helt annerledes i Sverige og Danmark.

Der koker det nemlig før den avgjørende grupperunden i Europaligaen, som sendes på TV 2 Sport 1.

Naboene FC København og Malmö – bare avskilt av en landegrense og Øresundsbroen – kjemper begge om avansement.

Og torsdag kveld møtes lagene i Danmark.

– Vi gleder oss til den kampen. Vi har god tradisjon for å skape «European nights» i Parken i lang tid, så vi håper at dette skal bli nok et godt kapittel, sier FC København-sjef Ståle Solbakken til TV 2.

Etter all sannsynlighet, siden Dynamo Kiev trolig vinner hjemme mot Lugano, vil FCK gå videre så lenge de unngår tap mot Malmö. Ved tap er det svenskene som kan juble høyest.

– Grunn til bekymring

Riktignok tok Molde seg videre i Europa i 2016, men de siste årene har ikke de norske lagene vært i nærheten av å hevde seg utenfor landegrensene.

– Det handler nok litt om at Rosenborg per nå ikke er det lokomotivet de har vært. Men jeg har sett Molde spilt noen kamper, og de har jo alle forutsetninger for å ta et steg. Så kommer Rosenborg alltid tilbake, sier Ståle Solbakken.

– Så det er ingen krise?

– Krise er det ikke, men det er såpass stygge sifre at man må tenke seg litt om. Samtidig er det små land, det er snakk om selgende klubber som taper økonomiske kamper. Så du skal treffe litt på spillerlogistikken og lagsammensettingen for å hevde deg, sier Solbakken.

Han har lyktes med å ta FCK både til Europaligaen og Champions League i moderne tid.

– Det er litt fra år til år nå. Du får noen gode årganger av og til. Dette er ikke vår beste, på langt nær. Men vi har kanskje tradisjon for å klare det. Det ligger litt kultur i det for oss, sier Solbakken.

Tidligere Aalesund-keeper, landslagets Sten Grytebust, mener de norske klubbene for øyeblikket virker litt akterutseilt sammenlignet med de beste lagene i Sverige og Danmark.

– Jeg er ikke noen ekspert på norsk fotball, men akkurat nå ser det litt sånn ut, sier FCK-keeperen.

Ellevill stemning i vente

Han har slitt litt med skader i det siste, og må nok avfinne seg med en plass på benken når naboklubbene fra hvert sitt land barker sammen foran 35.000 tilskuere i Parken torsdag kveld.