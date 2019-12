Den 24 år gamle bloggeren Sophie Elise Isachsen er for tiden på tur til Los Angeles med sin kamerat.

Torsdag kveld norsk tid avslører hun i et innlegg på Instagram at hun opererte ut implantatene i rumpen sin forrige uke.

Under operasjonen viste det seg at implantatene egentlig var ment for bryst.

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal si dette så jeg sier det bare - det viser seg at jeg har gått rundt med brystimplantater i rumpen min helt siden jeg opererte i Istanbul for fire år siden, skriver hun.

Innlegget består av flere idylliske feriebilder fra turen til Los Angeles.

– Det er ikke bare galskap, det ekstremt farlig og jeg kan ikke tenke meg hvor mange unge jenter som har det samme uten at de vet det, skriver Isachsen.

Videre beskriver hun at hun er flau, men mest sint for måten de driver sin business på.

– Fordi det er billigere? Jeg er glad jeg sjekket alt dette, og at alt er bra nå og jeg føler meg bra, men det har vært utrolig smertefullt og rart, skriver hun.

Bloggeren råder til å gjøre grundig research før lignende inngrep.

– Hvis noe virker for bra og billig til å være sant, er det vanligvis det, skriver hun.

Isachsen gjentar at hun er flau, men takker for at hun får dele det og håper det vil hjelpe noen andre.

Plastisk kirurg Tom Inge Ørner opplyser at operasjoner i rumperegionen er litt mer risikabelt enn ved brystpartiet, blant annet fordi det er flere nerver og mindre hygienisk der.

– Nesten alle som forstørrer rumpen i Norge, gjør det med eget fett. Å sette inn silikon, er forbundet med mer risiko, sier han.

Han påpeker at er en viss risiko ved slike operasjoner, men ikke direkte farlig.

Sophie Elise Isachsen har ikke svart på vår henvendelse.