Dagen før valget har statsminister Boris Johnson skrudd opp tempoet i kampen om de siste stemmene. Han bar både vært melkemann og levert melk til familie og bakt pai å en restaurant i to av valgkretsene som det konservative partiet håper å vinne.

Gjennomsnittet av de seks siste meningsmålingene viser at partiet ligger an til å bli klart størst med 43,2 prosent, mot arbeiderpartiet Labours 33,0.



Basert på snittet av målingene har TV 2 laget en prognose kvelden før valget.



Den viser at det konservative partiet som for to år siden manglet ni seter på flertall i parlamentet, nå ligger an til 344, som er er flertall på 38.

Dersom prognosen basert på de seks sist offentliggjorte målingene slår til, får statsministeren dermed det nødvendige flertallet for å gjennomføre Brexit, slik han har lovet.

Arbeiderpartiet Labor ligger an til 230 seter i parlamentet, som er 32 færre enn de fikk ved forrige valg i 2017.

Liberaldemokratene ligger an til 16 seter (+ 4), det skotske nasjonalistpartiet SNP 36 seter (+ 1), De grønne 1 sete og andre partier 23. Brexitpartiet ligger ikke an til å komme inn i parlamentet.