Skei Grande på gråten: – Jeg synes det var leit

– Vi har en flertallsregjering, så vi trenger ikke noe anmodningsvedtak fra Stortinget da vi er allerede igang med å utrede lovverket med sikte på et forbud. Det var opposisjonen som skapte unødvendig usikkerhet her. Jeg var klokkeklar i Stortinget på at vi skal utrede med sikte på et forbud mot konverteringsterapi, sier partilederen.

Hun understreker at det er viktig å være grundig i en sak av denne typen.

– Vi må gjøre en ordentlig jobb for å sikre et lovverk som står seg og som tydelig stopper den type overgrep mot folk sin rett til å elske den man vil, sier Skei Grande.

Utredning

03. desember ble det klart at det var flertall for å utrede et forbud mot homoterapi, og onsdag var saken oppe for høring i Stortinget.

Av de som stemte for en utredning finner man opposisjonspartiene samt Høyre, Frp og Venstre. KrF derimot har uttalt at de ikke ser behovet for en slik utredning, og et slikt forbud.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier til TV 2 at overgrep, vold og “terapi som er til skade for enkeltmennesker, alt er forbudt i dag. Han er redd for at et nytt forbud vil begrense hva trossamfunn og enkeltmennesker kan tro og mene.

I november møtte over 200 personer opp på Eidsvolls plass for å uttrykke sin misnøye mot den mye omdiskuterte såkalte konverteringsterapien.